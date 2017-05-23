Una calabrese nella serie di Sky dal titolo “1993”

Il 16 maggio ha debuttato su Sky Atlantic la famosa serie tv “1993” regia di Giuseppe Gagliardi, regista col quale la crotonese Adalgisa Panaja ha spesso collaborato.

Partecipare come assistente alla regia in questa famosissima serie che narra attraverso la storia di sei personaggi le vicissitudini storiche di quegli anni è un grande onore sia per il cast strepitoso: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Guido Caprino, Antonio Gerardi, Tea Falco, Domenico Diele e altri grandi

attori italiani, sia per l’importanza che questa serie ha nel panorama storico e culturale italiano.

L’assistente alla regia è la parte operativa della mente creativa dunque una grande funzione sul set che per mesi ha impe gnato Adalgisa Panaja.

Adalgisa Panaja segue un percorso cinematografico prima critico teorico grazie agli studi universitari e contemporaneamente fa esperienza pratica sul set.

A Roma ha lavorato per anni in società di produzioni come coordinator ed assistente di produzione per la realizzazione di cortometraggi, film, documentari e spot. A Crotone presto realizzerà alcuni progetti importanti.

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