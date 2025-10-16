‘Adesso Reggio’, Forza Italia punta alle Comunali. Aumenta la curiosità: ci saranno annunci?

Dai numeri alle parole. ‘Grazie Calabria, adesso Reggio’ è lo slogan scelto da Forza Italia per l’evento che si terrà venerdi pomeriggio in Piazza Duomo a Reggio Calabria. La rielezione a furor di popolo di Roberto Occhiuto è la benzina da mettere nel motore di una macchina la cui destinazione è già nota.

Il turbo è rappresentato dai numeri registrati da Forza Italia e Occhiuto Presidente alle recenti regionali, il dato è simile a una valanga azzurra se si vede in particolare il Collegio sud. Occhiuto rieletto con il 66,5% dei voti (Tridico esattamente doppiato, fermo al 33%), Forza Italia con il 20% e la lista ‘gemella’ del presidente al 13,4% a trainare la coalizione di centrodestra con un complessivo 33% delle due forze complementari, exploit di Salvatore Cirillo con quasi 20 mila voti (doppiato il sindaco Falcomatà), un risultato quest’ultimo che definire clamoroso è riduttivo.

La vittoria è stata schiacciante, riconosciuta da avversari politici e alleati, orchestrata dal segretario regionale Francesco Cannizzaro, ancora una volta ‘Re Mida’ delle urne. Ora è il momento di archiviare il successo elettorale e guardare al futuro. “E adesso Reggio”…in che senso? La curiosità aumenta, assieme alla sensazione che quello di Piazza Duomo non sarà un ‘semplice’ evento di ringraziamento verso gli elettori.

Occhiuto venerdi 17 ottobre (al bando ogni possibile scaramanzia) sarà a Reggio Calabria per la prima vera uscita pubblica da presidente rieletto della Regione Calabria. Diceva Agatha Christie: “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”.

Ebbene, i tre indizi ci sono: a mancare (almeno sino a venerdi) è la prova. Occhiuto infatti aveva scelto sempre Reggio in occasione di annunci particolarmente importanti: dal palco del Teatro Cilea, il 27 ottobre 2024 aveva ufficialmente affermato di volersi ricandidare alla presidenza della Regione Calabria, a poche centinaia di metri di distanza (precisamente il 14 gennaio 2024, dalla Sala Gianni Versace del Cedir) in occasione del congresso provinciale di Forza Italia, aveva certificato l’imminente approdo di Ryanair all’aeroporto Tito Minniti. ‘Frottole’ diventate realtà.

Dal palco di piazza Duomo venerdi pomeriggio arriveranno annunci importanti? Magari riguardo le prossime elezioni comunali reggine della primavera 2026, in particolare sul candidato sindaco del centrodestra? Dentro Forza Italia le bocche sono cucite, impossibile estorcere qualcosa.

Di sicuro però, rumors e indiscrezioni iniziano a circolare, così come il fermento che avvolge l’organizzazione dell’evento di piazza Duomo. Una location non casuale, particolarmente simbolica. Luogo che potrebbe arricchirsi venerdi di un’altra pagina da ricordare per la politica reggina…