Calabria Attiva incontra i Giovani Musulmani Italiani

Alex Truglia coordinatore regionale di ‘Calabria Attiva’ ha incontrato, nella sede regionale, il presidente dei GMI- CALABRIA (Giovani Musulmani d’Italia – Calabria), una giovane ragazza, Fatima. L’incontro è stato una piacevole occasione per conoscere la vita e le aspirazioni della giovane donna e di scambiarsi le proprie esperienze di vita. Fatima si racconta: “Sono nata dove tramonta il Sole e sono cresciuta dove non smette mai di splendere. Ogni mattina apro la finestra e guardo l’affascinante panorama dello Stretto, respiro quell’aria fresca del mattino. Ma quando entro nei bar sento giovani che vogliono andarsene da questa terra, anziani che non arrivano a fine mese, lavoratori che non vengono considerati. Ed è per questo che ogni mattina, giacca, scarpe comode e velo in testa, rincorro i miei sogni e soprattutto corro per confrontarmi con persone e aspiro a poter risolvere anche i loro problemi quotidiani”.

Nell’incontro ci si è confrontati sui problemi dell’immigrazione, dell’integrazione dei giovani di seconda generazione e delle risorse della Calabria. Truglia e Fatima hanno poi avuto modo di incontrare il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro che con gioia ha confermato che ‘la comunità musulmana è ben integrata nel territorio di Lamezia Terme, ma soprattutto condivide la volontà di confronto con la comunità musulmana calabrese’. Si è affrontata, infine, la questione degli sbarchi sulle nostre coste: “un problema – secondo i due – non solo per i calabresi ma anche per la loro comunità musulmana dal momento che se l’Europa non troverà un modo per inviarli in modo equo in ogni stato europeo, il problema diventerà ingestibile”.