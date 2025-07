Azzurro Calabria 2025: dalla Regione 600mila euro ai Comuni costieri

È stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, il bando attuativo dell’Obiettivo Specifico 2.2 – Azione 4, Operazioni 15 e 16 del PN Feampa 2021-2027, denominato “Azzurro di Calabria 2025”, relativo all’annualità 2025.

Il bando prevede una dotazione finanziaria complessiva di 600.000 euro, con un contributo pubblico massimo pari al 50% della spesa ammissibile. Ciascun soggetto beneficiario potrà richiedere un contributo per spese fino a 150.000 euro.

“Sostenere l’economia blu in Calabria significa rafforzare l’identità dei nostri territori costieri, valorizzando le produzioni ittiche locali e promuovendo la cultura del mare come risorsa economica e ambientale – ha dichiarato l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo –. Con ‘Azzurro di Calabria 2025’ vogliamo offrire ai Comuni uno strumento concreto per investire in promozione, innovazione e consapevolezza – conclude Gallo – contribuendo così alla crescita sostenibile del settore.”