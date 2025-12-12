Princi porta la Calabria nel cuore dell’Europa: un successo tra sport, tradizioni e sapori

"Si è parlato di una Calabria virtuosa, una terra ricca di cultura, storia e arte, con un enorme potenziale che dobbiamo tutti insieme valorizzare" le parole dell'europarlamentare

La Calabria è stata protagonista a Bruxelles, dove, per la prima volta, è stato celebrato l’incontro che ha unito sport, cultura e gastronomia al Parlamento Europeo.

In qualità di rappresentante della regione, Giusi Princi ha organizzato una serie di eventi che hanno mostrato le ricchezze e il potenziale della Calabria. Il programma, che ha visto una partecipazione straordinaria, ha avuto inizio con una cena che ha permesso agli ospiti di assaporare i sapori autentici della regione.

Leggi anche

La cena si è svolta in un locale calabrese gestito da un cosentino, scelto non solo per la qualità della cucina, ma anche per il significato che riveste nella nuova partnership commerciale tra la Mediterranea e la più importante università del Kazakistan.

“Ho voluto far loro assaporare l’atmosfera e i cibi della nostra Calabria”, ha spiegato Princi, sottolineando l’importanza di promuovere la Calabria in contesti internazionali.

“Si è parlato di una Calabria virtuosa, una terra ricca di cultura, storia e arte, con un enorme potenziale che dobbiamo tutti insieme valorizzare”, ha proseguito Princi, mettendo in evidenza le opportunità di crescita che la regione può offrire, specialmente nell’ambito della cooperazione con l’Asia Centrale.

Un’ulteriore occasione di visibilità è stata l’incontro con i vertici dello sport calabrese, tra cui il presidente del Coni Calabria Scopelliti, il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Regionale Antonello Scagliola, e i rappresentanti della Federazione Italiana Vela Fabio Colella e dell’ASC Antonio Eraclini.

L’incontro, che ha visto la partecipazione del commissario europeo per lo sport, le politiche giovanili e la cultura, ha avuto un’importanza strategica:

“L’obiettivo era mostrare quanto di bello la Calabria sta facendo intorno allo sport, iniziative che abbiamo avviato quando ero in regione con la delega allo sport, come il voucher per l’accesso alla pratica sportiva, destinato a tutti i giovani dai 14 ai 24 anni”, ha dichiarato Princi, sottolineando il successo di questa iniziativa, oggi implementata dalla nuova assessora regionale Eulalia Micheli.

In serata, un concerto emozionante ha concluso la giornata, con oltre 500 presenze che hanno assistito all’esibizione del maestro Alessandro Calcaramo e dei suoi talentuosi giovani musicisti. La performance ha immerso i partecipanti nelle tradizioni musicali calabresi, mescolando etnicità e modernità, un perfetto esempio di come la Calabria stia riscoprendo la sua identità culturale attraverso l’innovazione.

“Una Calabria che si riscopre nella sua modernità partendo dalle forti tradizioni identitarie e culturali”, ha commentato Princi, visibilmente emozionata dall’accoglienza ricevuta.

Un altro momento significativo è stato l’immersione nell’enogastronomia calabrese, grazie alla collaborazione con ARSAC e al suo direttore Fulvia Caligiuri. Insieme ad Alessandro Calcaramo, Princi ha promosso un viaggio sensoriale attraverso i sapori tipici della Calabria, dai salumi alla pasticceria, dal gelato al bergamotto al panettone.

“Questa è la Calabria che dobbiamo far conoscere e valorizzare a livello internazionale”, ha dichiarato Princi, facendo riferimento anche al sostegno della rete Conpait e del suo presidente Musolino, che ha contribuito a questa immersione gastronomica.

In un clima di grande partecipazione e orgoglio calabrese, è stata lanciata anche la candidatura della Calabria come Capitale Europea dello Sport per il 2027, un obiettivo che Giusy Princi sta perseguendo con determinazione.

“Lo faremo insieme ai vertici dello sport calabrese, con il sostegno delle istituzioni che oggi sono state rappresentate da Francesco Cannizzaro, Salvatore Cirillo e Giovanni Arruzzolo”, ha dichiarato Princi, parlando del progetto che ha come obiettivo l’incremento delle infrastrutture sportive e la promozione dello sport come leva di crescita per la regione.

Questi giorni a Bruxelles hanno rappresentato una vetrina unica per la Calabria, una regione che sta facendo sentire la sua voce in Europa attraverso il sport, la cultura e la gastronomia.