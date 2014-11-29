Calabria Buskers. Domani il primo evento del festival internazionale di arte di strada con il colorato e festante corteo sul corso di RC

Ormai ci siamo quasi, il grande giorno dell’avvio del “Calabria Buskers sta arrivando. Domani, domenica 30 novembre, ci sarà il primo evento del festival internazionale di arte di strada che fino all’8 dicembre ammalierà, divertirà e farà riflettere Reggio ed altri centri della sua provincia. L’evento iniziale della manifestazione organizzata dai “Pagliacci clandestini” sarà la “parata”, cioè un colorato, rumoroso e festante corteo che alle 18:30 partirà da piazza De Nava e che si concluderà in piazza Camagna. Ad aprirla, i bambini del laboratorio di giocoleria e trampoli della cooperativa “La Gurfata” di Riace, a testimoniare anche il ruolo dell’arte nell’educazione e nella formazione dei più piccoli.

E ad animarlo, i numerosi artisti locali, nazionali ed internazionali che mostreranno le proprie qualità artistiche, affiancati dalle realtà socio-culturali attive nel comprensorio reggino partecipanti a questa manifestazione che abbinerà arte, umanità e civismo socio-territoriale. La “parata” sarà solo un “assaggio” della serie di attività che andranno dai laboratori agli spettacoli, dalle performances in ospedali e case di cura agli eventi territoriali come l’escursione ecologica a Sant’Aniceto. Per maggiori info, 3207042460, www.calabriabuskers.it, www.pagliacciclandestini.org, info@pagliacciclandestini.it e pagina Facebook dell’evento. Questo il programma completo:- 30 novembre: ore 18:30, parata artisti sul corso Garibaldi.- 1 dicembre: ore 18:30, inaugurazione mostra fotografica “Transit” di Romina Arena presso Malavenda café; ore 19:00/22:00, laboratorio “Vita da Clown” diretto da Santo Nicito.- 2 dicembre: ore 15:00, pagliacci in giro all’Ospedale di Reggio Calabria e strutture socio-assistenziali; ore 18:30/24:00, “Patatrac Swing” di Alex Perdido presso Malavenda café.- 3 dicembre: ore 11:00, pagliacci in giro all’Ospedale di Locri e strutture socio-assistenziali; ore 19:00/22:00, laboratori di lira e tamburello diretti da Francesco Marino; ore 19:00/22:00, laboratorio “Vita da Clown” diretto da Santo Nicito; ore 21:00 e 22:30, proiezione docufilm “ReAtionCity” presso circolo del cinema “Charlie Chaplin”.- 4 dicembre: ore 16:00 (bambini) e 19:00 (adulti), laboratorio di eco-narrazione diretto da Serena Palermiti; ore 19:00, inaugurazione mostra fotografica “Il teatrino delle stelle” di Alessandra Morgante e Pietro Annicchiarico; ore 19:00/22:00, laboratorio “Gioco e corpo nell’arte del clown” diretto da Lis Nobre.- 5 dicembre: ore 11:00, pagliacci in giro all’Ospedale di Polistena e strutture socio-assistenziali; ore 10:00/13:00, laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis Nobre; ore 16:00/20:00, corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez Scenique; ore 18:00, parata artisti su corso Garibaldi; ore 19:00/22:00, laboratorio “Gioco e corpo nell’arte del Clown” diretto da Lis Nobre; ore 19:00/24:00, festival artisti di strada.- 6 dicembre: ore 9:00, attività sociale recupero di uno spazio urbano e piantumazione di tre alberi; ore 10:00/13:00, laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis Nobre; ore 10:00/18:30, corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez Scenique; ore 11:00, pagliacci in giro all’Ospedale di Locri e strutture socio-assistenziali; ore 16:00/18:00, laboratorio per bambini con materiali di riciclo – “Il pesce rosso”; ore 18:00/24:00, festival artisti di strada.- 7 dicembre: ore 8:00, passeggiata ecologica Cai al Castello di San Niceto località Motta San Giovanni; ore 9:00, pagliacci in giro all’Ospedale di Reggio Calabria; ore 10:00/13:00, laboratorio acrobatico e Trapezio” diretto da Lis Nobre; ore 16:00/18:00, laboratorio per bambini con materiali di riciclo – “Il pesce rosso”; ore 16:00/20:00, corso teorico pratico trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante presso Chez Scenique; ore 19:00/24:00, festival artisti di strada.- 8 dicembre: ore 10:00/13:00, laboratorio “Acrobatica e Trapezio” diretto da Lis Nobre; ore 16:00/18:00, laboratorio eco-culturale “Tra riuso e sostenibilità” – “Magnolia”; ore 19:00/24:00, festival artisti di strada.s