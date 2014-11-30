Calabria Buskers’: dopo l’invasione di oggi pomeriggio sul corso di RC domani si entrerà nel vivo con due eventi

Dopo la parata odierna che alle 18:30 partirà da piazza Indipendenza invadendo allegramente con colori e suoni il centro cittadino fino a piazza Camagna, domani, lunedì 1 dicembre, il “Calabria Buskers”, festival internazionale di artisti di strada che fino all’8 dicembre ammalierà, divertirà e farà riflettere, entrerà nel vivo con due eventi, cioè una mostra e un laboratorio.

Ci saranno due iniziative dopo quella d’apertura, che sarà aperta dai bambini del laboratorio di giocoleria e trampoli della cooperativa “La Gurfata” di Riace e che vedrà sfilare i “Pagliacci clandestini” organizzatori del “Calabria Buskers”, alcuni tra i numerosi artisti locali, nazionali ed internazionali che mostreranno le proprie qualità artistiche e le svariate realtà socio-culturali che parteciperanno a questa manifestazione che abbinerà arte, umanità e civismo territoriale. La prima iniziativa, che si terrà al “Malavenda Cafè” a partire dalle 18:30, è la mostra fotografica “Transit” di Romina Arena, brava e sensibile fotografa freelance attenta al territorio socialmente e culturalmente. Mostra che si caratterizzerà per istantanee risalenti all’estate appena trascorsa, scattate in occasione del passaggio dalla stazione ferroviaria di Villa San Giovanni di profughi siriani diretti verso Nord. Istantanee che raccontano le radici, le storie, la disperazione e la speranza dei profughi siriani che coraggiosamente hanno attraversato il Mediterraneo rischiando la vita a bordo di un barcone in precarie condizioni. E l’umanità e la fratellanza scambiata con il “Comitato solidarietà migranti” che li ha sostenuti moralmente e materialmente, anche attraverso le incursioni clownesche effettuate dai “Pagliacci clandestini” per i più piccoli provati dalle vicende nel loro paese, dal lungo viaggio e dalla permanenza nei centri siciliani. La seconda iniziativa, che si avrà alle 19 in piazza Castello e che si terrà anche il 2 e il 3 dicembre, sarà “Vita da clown…in equilibrio tra denuncia e poesia”, laboratorio diretto dal direttore artistico Santo Nicito che porterà i partecipanti, che avranno un attestato di partecipazione, a scoprire e dare vita a un personaggio che vive inevitabilmente in una terra di mezzo, in equilibrio tra ordine e caos, tra poesia e denuncia.

Per maggiori info, 3207042460, www.calabriabuskers.it, www.pagliacciclandestini.org, info@pagliacciclandestini.it e pagina Facebook dell’evento. s