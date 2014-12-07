Calabria Buskers’: grande spettacolo a piazza Castello. Stasera e domani gli eventi conclusivi. GUARDA IL VIDEO!

Ancora grande spettacolo nella piazza Castello del “Calabria Buskers”. A regalarlo ieri nella seconda serata di festival, tra facce divertite e sbalordite di grandi e piccini plaudenti che, oltre ad apprezzare le difficili acrobazie e le simpatiche gag accompagnate da belle musiche, sono stati coinvolti dagli artisti, sono stati “La Gurfata” con il teatro dei burattini e il titiro teatro, la clowneria di Luigi Ciotta, la giocoleria acrobatica de “Il grande Lebuski show”, la giocoleria infuocata dei “Flambè”, le melodie dei Koralira.

Lo spettacolo continuerà anche stasera alle 19 con la musica dei Koralira, alle 20 con la giocoleria acrobatica de “Il grande Lebuski show”, alle 21 con la clowneria di “Ambrosia Theatre”, alle 22 con la clowneria di Luigi Ciotta, alle 23 con la danza acrobatica aerea di Giuliana Randazzo. E domani sera alle 19 con “Mageia” dei “Pagliacci clandestini”, alle 20 con “Ariel” di Ambrosia theatre, alle 21 con “Tutti in valigia” di Luigi Ciotta, alle 22 con “Il grande Lebuski show “ e alle 23 con Giuliana Randazzo, impreziositi dal “Patatrac Swing” di Alex Perdido. Ma dal 30 novembre il “Calabria Buskers” non si sta contraddistinguendo solo per l’arte e lo spettacolo donato da clown, giocolieri, mangiafuoco ed altre personalità artistiche locali, nazionali ed internazionali ritrovatesi a Reggio per animare la kermesse organizzata dai “Pagliacci clandestini”. E, infatti, fino a domani, continuerà ad a favorire socialità, civismo e valorizzazione del territorio. Lo dimostrano le ultime iniziative, cioè quelle di ieri dei “Pagliacci clandestini” all’ospedale di Locri, il mercatino a chilometro zero curato dal “Gas Stretto” e il laboratorio per bambini “Tra cielo e terra” curato dall’associazione “Il pesce rosso”, che hanno arricchito quella artistica del corso di trucco teatrale diretto da Alessandra Morgante da “Chez scenique”. E quelle di oggi: la passeggiata ecologica con la sezione “Aspromonte” del Club alpino italiano al Castello di San Niceto, i “Pagliacci clandestini” agli Ospedali riuniti di Reggio e il laboratorio per bambini “Tra cielo e terra” dell’associazione “Il pesce rosso”, che si sono affiancate al laboratorio “Acrobatica e trapezio” diretto da Lis Nobre e allo stesso corso di trucco teatrale. «Il “Calabria Buskers” è arte e spettacolo, quindi gioia ed umanità. Ma non è solo questo.

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È stare insieme. Stare insieme tra allegria e magia senza perdere di vista una realtà della quale ci occupiamo per volerla migliorare. Infatti lo spirito del “Calabria Buskers” è anche quello di mettere insieme persone perché è dalla persona che bisogna ripartire per avere una nostra terra e un mondo più giusto e più bello. Noi “Pagliacci clandestini” e gli altri partecipanti a questa manifestazione stiamo aggregando dal basso attraverso cose semplici come un sorriso di un bimbo – è un commento del direttore artistico Santo Nicito – insieme per piccole grandi azioni anche di scoperta o riscoperta delle nostre potenzialità come luoghi come un castello di San Niceto valorizzato dalla passeggiata ecologica, i prodotti agro-alimentari come i nostri tipici diffusi dal “Gas Stretto” e la sensibilizzazione a natura e paesaggio compiuta da Serena Palermiti e dalle associazioni “Magnolia” e “Il pesce rosso”.Domani, al termine della serata conclusiva della manifestazione, lanceremo cento lanterne cinesi, un’espansione e un volo simboleggianti il futuro e l’ambizione di renderlo migliore, che testimoniare, tra arte, umanità, socialità, civismo e territorio, la nostra volontà di impegnarci anche dopo questo fantastico “Calabria Buskers”». s