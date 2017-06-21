Calabria Buskers, parte la quarta edizione del Festival Internazionale di Teatro di Strada
Dal 22 al 25 giugno Rizziconi, Cinquefrondi, Motta San Giovanni e Bagnara Calabra ospitano gli artisti di strada, sul tema No Senzo – Senza Terra
21 Giugno 2017 - 18:18 | di Pasquale Romano
Manca davvero poco all’inizio del Festival Internazionale di Teatro di Strada. L’edizione di quest’anno, la IV, avrà il suo inizio nella giornata di domani 22 giugno e si concluderà il 25 giugno.
La prima tappa della rassegna sarà nel Comune di Rizziconi, le seguenti rispettivamente a Cinquefrondi, Motta San Giovanni e Bagnara Calabra. Sotto la consueta guida del direttore artistico Santo Nicito si susseguiranno ogni giorno per quattro giorni di fila un ampio range di artisti di strada: Maria Dolores, Jhonny Novecento, Mago Mpare, Mario Barnaba, Mattia e Art patachi, Uscite d’emergenza, La sbrindola, Darko e Nacho Sanchez. Tutti artisti con spiccate doti che porteranno i loro spettacoli nei sopracitati borghi dalle 19:00 alle 24:00.
Il tema di quest’anno No Senzo – Senza Terra, mutuato dalla lingua Rom, convoglierà la voglia di non avere confini, di raggiungere spazi espressivi che con l’arte di strada diventeranno luoghi mai visitati e affascinanti. L’arte come scambio culturale che tutti arricchisce, la volontà di comunicare valori che talvolta vengono accantonati. Tutti sono pronti per far sì che Rizziconi, Cinquefrondi, Motta San Giovanni e Bagnara Calabra si colorino di mille sfumature diverse, una pacifica e chiassosa truppa che coinvolgerà la cittadinanza con spettacoli di musica al pianoforte, danza col fuoco, magia, mimi, giochi di bolle, danza giocoliera, equilibrismo, cabaret e spettacoli circensi.
Da domani 22 fino al 25 giugno vi aspettiamo per condividere con voi la nostra arte.
Francesco Lo Giudice
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