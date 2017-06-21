Calabria Buskers, parte la quarta edizione del Festival Internazionale di Teatro di Strada

Manca davvero poco all’inizio del Festival Internazionale di Teatro di Strada. L’edizione di quest’anno, la IV, avrà il suo inizio nella giornata di domani 22 giugno e si concluderà il 25 giugno.

La prima tappa della rassegna sarà nel Comune di Rizziconi, le seguenti rispettivamente a Cinquefrondi, Motta San Giovanni e Bagnara Calabra. Sotto la consueta guida del direttore artistico Santo Nicito si susseguiranno ogni giorno per quattro giorni di fila un ampio range di artisti di strada: Maria Dolores, Jhonny Novecento, Mago Mpare, Mario Barnaba, Mattia e Art patachi, Uscite d’emergenza, La sbrindola, Darko e Nacho Sanchez. Tutti artisti con spiccate doti che porteranno i loro spettacoli nei sopracitati borghi dalle 19:00 alle 24:00.

Il tema di quest’anno No Senzo – Senza Terra, mutuato dalla lingua Rom, convoglierà la voglia di non avere confini, di raggiungere spazi espressivi che con l’arte di strada diventeranno luoghi mai visitati e affascinanti. L’arte come scambio culturale che tutti arricchisce, la volontà di comunicare valori che talvolta vengono accantonati. Tutti sono pronti per far sì che Rizziconi, Cinquefrondi, Motta San Giovanni e Bagnara Calabra si colorino di mille sfumature diverse, una pacifica e chiassosa truppa che coinvolgerà la cittadinanza con spettacoli di musica al pianoforte, danza col fuoco, magia, mimi, giochi di bolle, danza giocoliera, equilibrismo, cabaret e spettacoli circensi.

Da domani 22 fino al 25 giugno vi aspettiamo per condividere con voi la nostra arte.

Francesco Lo Giudice