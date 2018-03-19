Il Comitato Calabria Cinetourism non poteva avere un ruolo più prestigioso che essere partner dell’ Associazione generale industrie cine audiovisive indipendenti, (AGICI), della Direzione Generale Cinema MiBACT, BNL Paribas , Andersen Tax & Legal, della prestigiosa 7° edizione del Meeting internazionale del cinema indipendente che si è tenuto a Roma il 15 e 16 marzo 2018 nella straordinaria location della Casa del cinema a villa Borghese.

Meeting che ha al suo attivo importanti promozioni territoriale in quanto coinvolge produzioni internazionali che arrivano in Italia, apprezzano il territorio tanto da produrre film e grazie a questo importante meeting zone come la Puglia e Matera hanno avuto un importante boom turistico trainato dal Cineturismo.

Gli incentivi fiscali per l’audiovisivo

La prima giornata si è incentrata sulla tematica degli “Incentivi fiscali per investire nell’audiovisivo” ed i relatori hanno esposto le opportunità offerte del tax credit (credito d’imposta) alla produzione ad aziende che investono nell’ audiovisivo in relazione alla nuova legge cinema .

Tra i relatori Prof. Gianni Celata – Università Roma Tre, Simona Rapino – Natixis Coficiné , Alberto Baldini – BNL Gruppo BNP Paribas Bruno Della Ragione – Studio Legale Della Ragione-Garofalo & Associati Ciro Serio – Andersen Tax and Legal e Michela Mantovani che ha concluso gli interventi con un caso pratico di come sia possibile finanziare un film. Il key study è la produzione di un “film positivo” ambientato nella Locride e a San Luca che ne evidenzia gli aspetti positivi paesaggistici , artistici ed enogastronomici .

Il film positivo ambientato a San Luca

L’ idea vincente è frutto di una Tesi sperimentale e video sul “ Cineturismo: una proposta di valorizzazione turistica per San Luca” Di Irene Agresta. Relatori la prof. Mantovani ed il Dott. Gullì Commissario prefettizio di San Luca. La dottoressa è stata premiata con una borsa di studio al corso di europrogettazione dall’azienda Barone Macrì ( altra borsa di studio donata dalla Fondazione Calandruccio) . Azienda si è dichiarata interessata alla produzione del film sia per quanto riguarda la location, sia per il product placement, ( ossia l’inserimento di prodotti all’ interno del film).

La Mantovani si è concentrata sulle opportunità di finanziamento al film con: il 1) tax credit ossia la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irpef, Irap, IVA, contributi previdenziali) per gli investitori esterni alla filiera del cinema ( industrie agroalimetari es. 2) finanziamenti europei 3) Product placement ossia nell’ inserire un brand o un prodotto all’ interno del film 4) crowdfunding ossia il finanziamento collettivo di un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere il progetto “film” 5) leggi regionali per il cinema ( Film Commission).

La Film Commission Calabria e la legge regionale

A questa ultima opportunità ha preso la parola tra il pubblico il Presidente della Film Commission Calabria dott. Citrigno che ha evidenziato che a febbraio 2018 è stata deliberata una legge regionale per il Cinema. La Prof. Mantovani ha ribattuto che ne era al corrente e che apprezzava che nel testo fosse citato il cineturismo evidenziando come (forse) la Regione sia stata influenzata positivamente proprio dal Comitato Calabria Cinetourism.

Il Dott. Citrigno si è poi complimentato con la prof. Mantovani per l’importante lavoro svolto dal Comitato e si è reso disponibile per una proficua collaborazione in collaborazione con la dott.ssa Marina Marzotto straordinaria Presidente dell’AGICI che ha organizzato il prestigiosissimo meeting.