Calabria d’Autore presenta ‘Una stanza per il poeta’ a cura di Carlo Menga e Daniela Scuncia
Alla Stazione di Santa Caterina il terzo appuntamento della rassegna dedicato alla poesia, con la poetessa Cinzia Messina
05 Novembre 2015 - 12:29 | di Vincenzo Comi
Venerdì 6 Novembre alle ore 18:30, nei locali della Stazione di santa Caterina , sede dell’Associazione Incontramoci Sempre, si terrà il terzo appuntamento della rassegna “Calabria d’Autore” ideata e condotta da Antonio Calabrò, questa volta dedicato alla poesia.
“Una stanza per il poeta” è l’appuntamento mensile all’interno della rassegna dedicato alla poesia e sarà curato da Carlo Menga e da Daniela Scuncia.
Questa settimana è previsto l’incontro con la poetessa Cinzia Messina, autrice del libro “Sopra la mia casa ovviamente la luna” (Città del Sole Edizioni).
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