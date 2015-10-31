‘Calabria D’Autore’ promuove l’incontro ‘Il Raccontalibri: Le Avventure di Pinocchio’ di Collodi

Domenica 1 Novembre alle ore 18:30 presso i locali della stazione di Santa Caterina, sede dell’Associazione “Incontriamoci Sempre” a Reggio Calabria, avrà luogo il secondo appuntamento della rassegna “Calabria d’Autore”.

L’incontro promosso è il “Raccontalibri: Le avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi, un nuovo modo di raccontare i classici della letteratura italiana.

Il libro di Collodi sarà spiegato attraverso l’uso di canzoni, immagini, letture del testo originale ed altri contributi a sorpresa. Antonio Calabrò, ideatore della rassegna, coordinerà i vari interventi, proporrà la sua interpretazione al testo, e interagirà con gli interpreti.

Parteciperanno alla serata come protagonisti: Carlo Menga, Daniela Scuncia, Pasqualino Placanica, Tiziana Calabrò, Eleonora Uccellini, Daniela Mazzeo, Elvira Costarella, Bruno Stancati e Domenico Canale.

L’appuntamento del “Raccontalibri” si rinnoverà ad ogni ciclo della rassegna (ne sono previsti tre: autunno, inverno e primavera), i prossimi saranno: “L’isola del tesoro” di Stevenson e “Moby Dick”di Melville.