Calabria d’Autore: “Un altro metro ancora” di Katia Colica

Venerdì 22 maggio 2015 ore 19:30 presso l’Associazione Incontriamoci Sempre

ex Stazione FS – S.Caterina (Reggio Calabria)

Il prossimo appuntamento di “Calabria d’Autore”, la rassegna ideata e condotta da Antonio Calabrò per l’Associazione Incontriamoci Sempre, vedrà la presenza della scrittrice Katia Colica. Protagonista sarà il suo nuovo libro “Un altro metro ancora – Monologo sul bordo della vita” edito da Città del Sole. Il monologo, destinato alla messa in scena teatrale, è tratto da una storia realmente accaduta ai tempi della seconda guerra mondiale diventando però estremamente attuale in tema di fuga dai conflitti bellici. In programma, durante la serata, un estratto del nuovo reading sulle musiche originali di Antonio Aprile.

Appuntamento per venerdì 22 maggio 2015 ore 19:30 presso l’Associazione Incontriamoci Sempre ex Stazione FS – S.Caterina (Reggio Calabria).

BIOGRAFIA: Katia Colica è scrittrice, giornalista e sceneggiatrice. Ha pubblicato i libri inchiesta “Ancora una scusa per restare” e “Il tacco di Dio” (Città del Sole Edizioni), la silloge “Parole rubate ai sassi” (IRE). Ha contribuito all’antologia poetica “Saper leggere il libro del mondo – Vol. II” (a cura della Fondazione De Andrè), ha pubblicato la narrazione “Col mare dentro”, (Oscar Mondadori). È redattrice della rivista letteraria “Uno Nove” e collabora per “Sdiario” di Barbara Garlaschelli. È co-fondatrice dell’associazione culturale Adexo e si occupa di comunicazione, ufficio stampa, corsi di scrittura e tecniche editoriali. Ha sviluppato la stesura di sceneggiature teatrali, cortometraggi e documentari; altri suoi scritti sono pubblicati in diverse antologie.