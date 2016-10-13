Calabria Film commission: concluse le riprese di ‘The Millionairs’

Si sono svolte nell’arco di cinque giornate di lavorazione, dall’ 1 al 5 ottobre, le riprese del cortometraggio “The Millionairs”, esordio alla regia del celebre attore Claudio Santamaria, con la presenza nel cast di Peppe Servillo. Il film è prodotto dalla GoonFilms di Gabriele Mainetti, già produttore e regista del fortunato “Lo chiamavano Jeeg Robot” (2016), e narra una vicenda noir tratta dalla GraphicNovel omonima dell’autore e illustratore svizzero Thomas Ott.

Le riprese tra Campotenese e Viggianello

Con il supporto e il sostegno del progetto Lu.Ca., nato dalla sinergia delle Film Commission delle Regioni Basilicata e Calabria e delle Amministrazioni Regionali, la produzione ha condotto le riprese sul confine Calabro- Lucano e in particolare tra Campotenese (CS) e Viggianello (PZ). La narrazione, ad ambientazione completamente notturna, si è svolta tra le strade del Parco Nazionale del Pollino, dove diverse auto d’epoca hanno inscenato un inseguimento e persino un rocambolesco incidente stradale. Successivamente il set si è spostato nei boschi e in un antico casale abbandonato che, opportunamente scenografato per le riprese, è divenuto un inquietante Motel per viaggiatori.

Le lavorazioni hanno coinvolto numerose realtà locali per quel che concerne assistenza alle riprese, movimentazioni e trasporti, autorizzazioni e permessi, assicurazioni, vitto e alloggio, scouting e location management, sicurezza e guardiania, mezzi tecnici e mezzi speciali, maestranze, personale tecnico e artistico. Ovviamente è stato indispensabile anche il supporto delle amministrazioni comunali in termini di ospitalità, polizia, ambulanza e protezione civile. Tra i soggetti maggiormente impegnati ricordiamo e ringraziamo i Comuni di Viggianello e di Morano, l’Ente Parco del Pollino, la Digital Lighthouse, le società di servizi, alberghi e ristoranti, rivenditori al dettaglio, officine meccaniche, aziende di trasporto e fornitura mezzi di scena e di produzione, supporto alla scenografia e occupazione spazi.

Il personale locale coinvolto

Per quanto concerne il personale locale, tra lucani e calabresi, le attività hanno visto coinvolti una dozzina di persone direttamente sul set e più nello specifico nei reparti produzione, suono in presa diretta, scenografia e maestranze. Anche un attore del corto è stato scelto sul posto. L’indotto ovviamente ha determinato il coinvolgimento di un numero di persone molto più elevato. E mentre affluiscono le domande per concorrere all’avviso pubblico promosso dal protocollo d’intesa che ha fatto nascere l’accordo tra le film Commission di Basilicata e Calabria, domani venerdì 14 ottobre, presso la Cittadella Regionale conferenza stampa con Mauro Fiore, presidente onorario della Calabria Film Commission. All’incontro, previsto per le ore 12.00, parteciperanno il Presidente della Regione Calabria, On. Mario Oliverio, il Presidente della Calabria Film Commission Giuseppe Citrigno e il Direttore Paride Leporace.