Occhiuto bis, Calabrese: ‘Un onore servire ancora la mia terra’

«Oggi è un giorno significativo. Dopo la proclamazione dei consiglieri eletti e la mia nomina ad assessore regionale al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo, oggi la prima Giunta del Governo Occhiuto bis.

Entriamo formalmente in attività e inizia il momento in cui, con la nuova squadra, iniziamo a programmare guidati dal nostro presidente Roberto Occhiuto e supportati dal Governo centrale di Giorgia Meloni.

Un onore continuare a lavorare per la mia terra e lo farò sempre con grande senso di responsabilità e sacrificio, con determinazione e impegno.

La fiducia che mi è stata accordata mi riempie di orgoglio e mi motiva ancora di più a mettere tutto il mio impegno al servizio della Calabria, sostenuto dal mio partito Fratelli d’Italia, che oggi vede in Giunta con me l’assessore Antonio Montuoro e in Consiglio regionale Daniela Iiriti, Filippo Pietropaolo, Luciana De Francesco e Angelo Brutto.

Auguri alla squadra di Governo e al Presidente Roberto Occhiuto, certo che saprà continuare a portare la Calabria nelle posizioni che contano, affrontando le criticità ma, soprattutto, creando nuove opportunità per i cittadini, le imprese e il nostro territorio. Inizia una nuova fase. Con entusiasmo. Con responsabilità. Con impegno e coerenza. La rivoluzione calabrese continua».