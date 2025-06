Trasporti in Calabria: dalla Giunta regionale più corse e collegamenti durante il periodo estivo

Estate 2025, in Calabria più treni per Tropea e Reggio, nuove regole per la pesca sportiva e 90 milioni per il sociale. Varì lancia TecStep per innovazione e sviluppo

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore ai Trasporti e all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha approvato la programmazione dell’intensificazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferroviario e su strada, finalizzato ad assicurare collegamenti stagionali estivi, anche in occasione di eventi di particolare rilevanza.

Rafforzamento dei trasporti estivi e progetto For.Italy2

In particolare, il rafforzamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario regionale riguarda due coppie di corse aggiuntive sul percorso via Tropea (direzione Lamezia Terme centrale–Reggio Calabria centrale) tutti i sabati dei mesi di luglio e agosto nella fascia serale, come già effettuate nella stagione 2024.

Sempre su indicazione di Gallo è stato anche deliberato il progetto preliminare pluriennale For.Italy2, riguardante l’informazione e la formazione professionale per il settore forestale italiano, nonché lo schema di accordo pubblico. Il progetto si configura come strumento ottimale per l’attuazione dei criteri minimi per la formazione professionale degli operai forestali.

Regolamento sul Carpfishing e nuovi provvedimenti in ambito lavoro, ambiente e formazione

Un altro atto dell’assessore Gallo ha riguardato il regolamento sulla disciplina del “Carpfishing”, una tecnica di pesca sportiva sempre più diffusa, che prevede la cattura della carpa (Cyprinus carpio) con modalità selettive, rispettose dell’ambiente e del benessere animale. Il regolamento consente l’esercizio del Carpfishing nelle acque interne della Regione Calabria, esclusivamente nei tratti in cui è consentita la pesca sportiva e ricreativa.

Il testo normativo stabilisce:

le modalità di esercizio

le limitazioni

i requisiti richiesti per lo svolgimento della pratica

L’approvazione del regolamento rappresenta un passo avanti per la valorizzazione della pesca sportiva come attività ricreativa, educativa e turistica.

Approvati anche tre provvedimenti dell’assessore Giovanni Calabrese:

Aggiornamento al Piano per l’occupazione 2023/2029 , con integrazione di progetti su turismo, digitalizzazione, sicurezza sul lavoro e formazione continua

, con integrazione di progetti su turismo, digitalizzazione, sicurezza sul lavoro e formazione continua Variazione delle risorse del Piano Biodiversità e Aree protette , per finanziare progetti ambientali e sostenere le richieste delle Associazioni ambientaliste

, per finanziare progetti ambientali e sostenere le richieste delle Associazioni ambientaliste Integrazione del Comitato tecnico per la Bandiera Blu, con nuovi rappresentanti istituzionali

Formazione e sviluppo tecnologico: le misure degli assessori Varì e Capponi

Su proposta dell’assessore Varì, congiuntamente a Calabrese, è stato recepito il Decreto legislativo 190/2024 per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi relativi a impianti da Fonti di Energia Rinnovabile.

Istituito il Fondo “Tecnologie Step” (TecStep), dotato di 100 milioni di euro, per attrarre investimenti nei settori:

tecnologie digitali avanzate

deep tech

tecnologie pulite ed efficienti

L’obiettivo è:

favorire la localizzazione di imprese innovative in Calabria

creare nuova occupazione qualificata

rafforzare le catene del valore industriali

sostenere la transizione digitale e verde

Politiche sociali: oltre 90 milioni per il triennio 2022–2024

Tre gli importanti provvedimenti dell’assessora Caterina Capponi:

Programmazione risorse sociali: Fondo regionale (Frps) per il 2025: 15 milioni di euro

Fondo nazionale (Fnps) per il 2024: circa 17 milioni di euro

Risorse destinate a famiglie, minori, anziani, progetti innovativi e formazione Istituzione dell’Osservatorio regionale dei servizi sociali: In linea con la Legge regionale 23/2003

Monitoraggio dei bisogni sociali e dei servizi disponibili

Partecipazione di Upi, Anci e strutture regionali Adeguamento Programmazione del Fondo per la non autosufficienza: Aggiornamento delle tabelle di riparto finanziario per il 2023 e 2024

Incremento dei servizi sociali, in linea con i Livelli essenziali delle Prestazioni sociali (LePs)

Le risorse totali assegnate superano i 90 milioni di euro, comprensive dei fondi per progetti di Vita indipendente e per il rafforzamento dei servizi di accesso.