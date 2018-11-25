Davanti alla casa comunale di Scigliano un simbolo di amore e rispetto verso le donne: l'opera donata da Wood Art e i lampioni con le rose

La violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci. (Isaac Asimov). Inaugurata a Città di Scigliano la “Panchina Rossa” per dire no alla violenza sulle donne.

“Un grazie al gruppo “Noi per Voi” per la collaborazione ed a Wood Art di Danilo Arcuri e Giuseppe Pane per aver realizzato e donato a titolo gratuito questo splendido simbolo di amore e rispetto verso le donne” con queste parole il Sindaco Raffaele Pane ha voluto ringraziare gli autori dell’opera

A ricordo della giornata sono state donate e piantate due Veronica Hebe.

Il significato della panchina

E’ una installazione dal forte valore simbolico, importante in mezzo al paese, in una posizione centrale all’ingresso della casa comunale, un luogo dove tutti i bambini che vanno a scuola passano ogni mattina, in un punto in cui chiunque passi capisca il significato ogni giorno e non solo il 25 novembre.

La violenza esiste sempre e molte volte da parte dei familiari e delle persone più vicine che dicono di volerci bene.

La panchina è un simbolo, dipinto di rosso a rappresentare il sangue delle donne è una panchina in quanto luogo in cui, chi è stato ucciso, non verrà più a sedersi.

Diventa quindi un luogo che simboleggia la mancanza di chi è stata privata della vita.

I lampioni con le rose di ferro

Oltre alla panchina sono stati installati due lampioni stilizzati a figure umane, uno di questi dona 3 rose all’altra figura che le accoglie.

Anche i fiori hanno un forte valore simbolico sono di ferro (poi dipinti di rosso e verde) forgiati da mani maschili che invece di causare violenza modellano fiori per essere donati.

Siamo contenti di questa iniziativa e della partecipazione popolare.