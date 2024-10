La Calabria ai vertici italiani del Para Arcery

Campionati italiani para archery a Palermo doppio argento per la Calabrese Enza Petrilli. È partita alla grande la spedizione della Asd Aida di Laureana di Borrello a Palermo per i trentatreesimi campionati italiani para Archery. Enza Petrilli, con tenacia ha ceduto il passo ad una straripante Elisabetta Mijno che ha stabilito il record del mondo di categoria con 590 punti su 600. Enza Petrilli si discosta di pochi punti dalla medaglia d’oro, conquistando un meritatissimo secondo posto e quindi la medaglia d’argento dopo gli scontri individuali battendo la collega Veronica Floreno. Domenica durante la fase finale ottima prestazione di Enza che ha perso per pochi punti di differenza sempre in finale con la Mijno per gli scontri assoluti.

Altra medaglia d’argento conquistata ed è la 6 in 3 anni di attività per la giovane atleta di Taurianova. Grande soddisfazione da parte di tutta l’Aida Onlus così come ribadito dal Presidente Reno Insarda‘ che per l’occasione è sceso da Roma per seguire da vicino la performance della sua atleta. Sono soddisfatto di questi risultati, considerando il fatto che Enza Petrilli ha recuperato in poco meno di un mese da un serio infortunio alla spalla, lavorando con tenacia e spirito di sacrificio per raggiungere questo importante obiettivo, con il supporto di tutti dal Presidente Regionale Fitarco Calabria Giovanni Giarmoleo e quello del Cip Calabria Antonino Scagliola e dei suoi compagni di club che da varie parti d’Italia non hanno fatto mancare tifo e sostegno morale. Grande soddisfazione espressa anche dal presidente Giarmoleo profondamente emozionato dal risultato ottenuto ha dichiarato che è frutto di un lavoro meticoloso e costante il presidente scagliola ha sottolineato che questo risultato è molto importante perché ottenuto nell’anno delle olimpiadi e dove si spera che l’atleta dell’Aida onlus Possa essere la rivelazione della spedizione olimpica.