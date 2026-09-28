Occupazione in Calabria, boom del lavoro autonomo: i dati della Regione

I dati diffusi dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro confermano una tendenza straordinaria e incoraggiante per la nostra regione – afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Giovanni Calabrese – Tra il 2022 e il primo semestre del 2026, l’occupazione complessiva in Calabria è cresciuta di quasi il 9%, superando la media del Mezzogiorno e dell’intero Paese. Un risultato che non è frutto del caso, ma il segno tangibile di un territorio che ha ripreso a credere nelle proprie energie, a investire sulle competenze e a scommettere sul futuro.

Cresce l’occupazione in Calabria: boom del lavoro autonomo

A trainare questo cambiamento è, in particolare, il vero e proprio boom del lavoro autonomo e indipendente, cresciuto del 21,7% e capace di incidere per oltre la metà sull’incremento occupazionale complessivo, superando la media nazionale e meridionale.

Segnali altrettanto importanti arrivano dal calo drastico dei Neet tra i giovani, scesi dal 32% al 24,3%, dall’aumento dei rientri dall’estero e dalla straordinaria accelerazione dell’occupazione femminile (+12% nel quadriennio).

“Questi traguardi – evidenzia l’assessore – confermano che la direzione intrapresa dalle politiche regionali per il lavoro e lo sviluppo economico è quella giusta. La Regione Calabria non è rimasta a guardare: attraverso una programmazione mirata, incentivi concreti e un’azione costante di accompagnamento all’imprenditoria, abbiamo messo in campo strumenti finanziari e misure di sostegno che stanno dando risposte reali a chi vuole investire nella propria terra”.

Fusese, 46 milioni per sostenere autoimpiego e autoimprenditoria

Tra gli interventi strategici messi in campo spicca lo strumento finanziario Fusese (Fund for Self Employment and Self Entrepreneurship), attivato nell’ambito dell’Obiettivo specifico Eso 4.1 PR Calabria 2021/2027: con una dotazione complessiva di 46 milioni di euro, finalizzata a sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditoria attraverso un mix di finanziamento agevolato e fondo perduto (fino a 78.000 euro per il lavoro autonomo e le ditte individuali e fino a 148.000 euro per le società di persone, comprensivi di supporto specialistico e tutorship), ad oggi si registrano 340 imprese ammesse, 30 milioni di euro di concessioni e 20 milioni di spesa erogata, con il completamento dell’istruttoria in corso.

Fideg e Dunamis Calabria: incentivi per donne, giovani e imprese

A questo si affianca il fondo Fideg (Fondo Imprese Donne e Giovani), promosso in sinergia con Arpal Calabria, che unisce percorsi formativi mirati e incentivi a fondo perduto per sostenere chi intende costituire nuove imprese a prevalente conduzione giovanile e femminile: proprio nel corso del prossimo mese si aprirà il nuovo sportello, offrendo una straordinaria opportunità per consolidare la partecipazione attiva di donne e giovani nel tessuto produttivo calabrese.

Un ulteriore pilastro a sostegno del sistema produttivo è rappresentato da “Dunamis Calabria”, lo strumento dedicato agli incentivi all’occupazione per nuove assunzioni e formazione attuato con procedura a sportello: un’iniziativa che ha già portato all’approvazione di 8 graduatorie definitive, per 20 milioni di euro di aiuti concessi, raggiungendo 357 imprese e 553 assunzioni.

Lo sportello è ancora aperto e le aziende interessate possono continuare a presentare le proprie domande, poiché la dotazione finanziaria non è esaurita.