Maierato festeggia i 100 anni di Rosa Didiano con una cerimonia in Municipio: il paese dei centenari tra il lago Angitola e le campagne del Vibonese

Traguardo da festeggiare. In Calabria un paese si distingue per la presenza di diversi ‘centenari’, un primato da invidiare. Con una partecipata cerimonia svoltasi questa mattina in Municipio, la comunità di Maierato ha festeggiato i 100 anni di Rosa Didiano, anziana che proprio nella giornata odierna ha tagliato il ragguardevole traguardo.

Stretta nel calore di familiari, amici e conoscenti, la nonnina maieratana è stata omaggiata dal sindaco Danilo Silvaggio con una targa ricordo consegnata ad una «cittadina integerrima, donna devota e dedita alla famiglia nel 100° compleanno. Vicina più che mai alla storia della nostra comunità». Rosa Didiano va ad infoltire la lista dei centenari ancora in vita a Maierato.

Elenco che già comprende altri due anziani cittadini: Michele Marcello e Maria Liberto, festeggiati anche loro nei mesi scorsi in paese. Dato che conferma, dunque, la particolare propensione alla longevità dei maieratani certificando, di conseguenza, anche la buona qualità della vita di cui gode il piccolo centro immerso tra il lago Angitola e le campagne del Vibonese.

fonte: ilvibonese.it