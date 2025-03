Calabria: approvato il Piano esecutivo di promozione turistica 2025

Turismo delle radici, digitalizzazione e trasporto locale le priorità. 26 milioni di euro per il settore

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore al Turismo Giovanni Calabrese, ha approvato il Piano esecutivo di promozione turistica per l’annualità 2025.

La dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi è di 26 milioni di euro, con la possibilità di essere implementata grazie a ulteriori risorse derivanti da fondi regionali, nazionali e comunitari.

Il Piano si inserisce nella strategia del Piano di Sviluppo turistico sostenibile 2023-2025, fissando obiettivi operativi e azioni mirate per valorizzare l’immagine della Calabria e promuoverne le specificità identitarie, culturali e ambientali.

Le direttrici strategiche del Piano

Gli interventi previsti si concentreranno su:

Innovazione e digitalizzazione degli strumenti di promozione turistica.

degli strumenti di promozione turistica. Organizzazione di eventi, fiere e iniziative cinematografiche e audiovisive .

. Potenziamento della promozione e della comunicazione turistica .

. Supporto alla commercializzazione dei prodotti locali d’eccellenza .

. Collegamenti con i principali attrattori turistici attraverso azioni sul trasporto locale .

. Promozione nei mercati esteri per rafforzare la competitività internazionale della Calabria.

Tra le azioni prioritarie, spicca il progetto “Turismo delle radici 2025 – Il Giubileo dei Calabresi”, oltre al potenziamento di settori strategici come il turismo termale, naturalistico, dei parchi, dei cammini e delle ciclovie, nautico e golfistico.

Interventi infrastrutturali sulla SS 106 Jonica e mitigazione del rischio idraulico

Oltre al Piano turistico, la Giunta ha approvato due importanti atti proposti dall’assessore ai Lavori pubblici, Maria Stefania Caracciolo:

SS 106 Jonica: firmata l’intesa per la tratta Sibari-Corigliano Rossano

Approvato lo schema di intesa istituzionale tra la Regione Calabria e il Commissario straordinario per gli interventi strutturali sulla SS 106 Jonica.

Questo passaggio è funzionale all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica della tratta Sibari-Corigliano Rossano.

Il presidente della Giunta regionale è autorizzato alla firma dell’intesa, mentre Anas procederà alla pubblicazione del bando entro la primavera, per consentire l’avvio dei lavori all’inizio del 2026.

Mitigazione del rischio idraulico: stanziati 2,23 milioni di euro all’anno

Approvato anche un finanziamento per la mitigazione del rischio idraulico dei corsi d’acqua, attraverso i fondi previsti dalla Legge n. 213/2023.

L’importo stanziato è di 2.230.000 euro per ciascuna annualità dal 2025 al 2028, per interventi di prevenzione e messa in sicurezza del territorio.