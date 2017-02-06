In Calabria il primo store del Sud con le eccellenze prodotte sui beni confiscati alla camorra

“Oggi arrivano finalmente in Calabria i prodotti dei beni confiscati, che prima si vendevano solamente al nord Italia”. Così ha affermato Ciro Corona, leader del movimento R-Esistenza Anticamorra intervenendo alla conferenza stampa di presentazione delle eccellenze campane nello store di Corte Italiana, a Rende.

“Si consolida così gran parte del percorso che l’Officina delle Culture “Gelsomina Verde”di Scampia ha iniziato quattro anni fa e inizia a costituirsi una rete di economia sociale. Il vino, l’olio, le marmellate, la birra, realizzati sui beni confiscati alla camorra arrivano qui per far sì che si rafforzi l’idea che il riscatto dei territori e la dignità delle persone passa attraverso il lavoro”, ha concluso Corona.

Guido Ricchio, rappresentante dell’innovativo concept di ristorazione e vendita di prodotti gastronomici d’eccellenza di Rende, si è subito dimostrato favorevole alla diffusione dei prodotti campani, “che ben si inseriscono – ha chiarito l’imprenditore – in un punto vendita come il nostro, dedicato non solo alla cultura del buon cibo, ma anche alla rivalutazione di tradizioni enogastronomiche di un Sud molto spesso bistrattato ma con una grandissima voglia di riscatto. Abbiamo selezionato con cura maniacale i nostri prodotti e ben vengano iniziative come queste, che rivalutano il Meridione che lavora e produce nell’alveo della legalità”.

fonte: cosenzainforma.it