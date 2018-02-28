La Calabria sarà protagonista a Milano in qualità di regione ospite di “Identità Golose“, la kermesse dedicata all’alta cucina e ai territori che richiama ogni anno i più grandi chef del panorama nazionale e internazionale e riunisce le firme del giornalismo enogastronomico. La quattordicesima edizione della manifestazione meneghina avrà come filo conduttore il tema del “fattore umano”.

Gli chef calabresi protagonisti a Milano

Saranno Caterina Ceraudo e Luca Abbruzzino, i due giovani chef del collettivo Cooking Soon, a rappresentare la Calabria in occasione della giornata inaugurale, sabato 3 marzo, insieme alle celebrity della ristorazione Anthony Genovese, di origine calabrese, patron dello stellato “Il Pagliaccio” di Roma e Francesco Mazzei, chef di stanza a Londra. Caterina Ceraudo del Ristorante Dattilo di Strongoli interverrà nello stage principale dell’evento sul tema “La ricchezza del fattore umano” e, a seguire, Luca Abbruzzino, dell’omonima insegna di Catanzaro, approfondirà i concetti legati al tema “Il fattore umano e il rispetto come sinonimi“.

La chef crotonese sarà inoltre protagonista, domenica 4 marzo di “Identità Champagne – Atelier des Grandes Dames”, iniziativa in collaborazione con la maison de champagne Veuve Clicquot e proporrà agli ospiti e ai giornalisti un piatto dal titolo “Minerale“.

“È nostra intenzione – sostiene il patron di Identità Golose, Paolo Marchi – mettere al centro delle tre giornate le relazioni umane, l’uomo-chef e tutti coloro che lo circondano sul lavoro, dalla cucina alla sala, al rapporto coi clienti e prima ancora ad artigiani e fornitori”.

Cooking Soon, il collettivo di chef calabresi

Cooking soon è un ensemble di giovani chef calabresi che insieme intendono promuovere, esportare e fare conoscere in un modo diverso la propria terra. L’obiettivo è creare una rete di persone, realizzare una squadra che abbia lo scopo di promuovere e rilanciare il territorio, ognuno con il proprio contributo e l’inimitabile stile personale. Ambasciatori della Calabria, attraverso il cibo, con iniziative, progetti, attività di tasting ed happening, in Italia e all’estero. Oltre a Caterina Ceraudo e Luca Abbruzzino il gruppo è composto da Antonio Biafora del Biafora Restaurant di San Giovanni in Fiore, Gennaro Di Pace di Osteria Porta del Vaglio di Saracena, Emanuele Lecce de La Tavernetta di Camigliatello Silano, Nino Rossi di Qafiz di Santa Cristina d’Aspromonte e Emanuele Strigaro di Palazzo Foti di Crotone.

(ANSA).