La Calabria in scena al Vinitaly: un viaggio nel cuore della biodiversità viticola

Eventi, degustazioni e masterclass per valorizzare i vini calabresi, con Gaglioppo e Greco bianco in prima fila

La Calabria si prepara a essere una delle protagoniste del Vinitaly and the City, il fuori salone serale del Vinitaly, che si terrà a Verona dal 4 al 6 aprile. Questo evento, ormai imperdibile per gli appassionati di enologia, rappresenta un’importante vetrina per la valorizzazione della straordinaria ricchezza enologica della Calabria, una terra dalla storia millenaria e una biodiversità viticola unica nel suo genere.

Durante i tre giorni di manifestazione, Gaglioppo e Greco bianco, due dei vitigni più rappresentativi della regione, saranno i protagonisti indiscussi, raccontando storie di passione, autenticità e tradizione. I visitatori potranno immergersi in un’esperienza multisensoriale, dove sapori e profumi si intrecciano con il fascino del centro storico veronese.

L’evento è stato curato dalla Regione Calabria e dall’Arsac, che hanno organizzato una serie di degustazioni, masterclass, talk show, incontri e visite guidate. La Calabria sarà presente con un doppio stand: uno dedicato interamente alla presentazione dei suoi vini e l’altro riservato alla mixologia, dove saranno serviti cocktail preparati con gli spritz calabresi.

Un’opportunità di crescita internazionale

L’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, ha commentato:

“I cambiamenti in atto sono evidenti, ma siamo pronti a raccogliere la sfida. Lo facciamo nella consapevolezza delle difficoltà che ci attendono e dell’eccellenza dei vini e degli spiriti calabresi. Siamo a Verona per garantire il giusto sostegno ai nostri produttori, che negli ultimi anni, grazie alle azioni promosse dalla giunta regionale, sono stati il perno di una crescita sensibile, soprattutto in termini qualitativi. Un processo che va ancor più incoraggiato per acquisire una solida dimensione internazionale”.

Fulvia Caligiuri, direttore generale di Arsac, ha sottolineato l’importanza dell’evento come vetrina internazionale per i prodotti tipici calabresi:

“Sarà un’opportunità da cogliere per far conoscere, in un contesto di respiro internazionale, le cantine e i liquori tipici della nostra terra. Un momento che anticiperà la seconda edizione del Vinitaly and the City, Calabria in Wine, che si terrà a Sibari a luglio, nel Parco Archeologico.”

Il programma degli eventi

La missione della Calabria a Verona non sarà solo un momento di presentazione dei prodotti vitivinicoli, ma anche un’opportunità per affrontare le sfide legate all’enologia e alle produzioni vitivinicole di qualità in un contesto internazionale in continua evoluzione. Il programma degli eventi prevede: