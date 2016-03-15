Calabria Sona continua a promuovere e valorizzare la musica Made in Calabria

Calabria Sona, circuito nato nel 2012, continua nella sua opera di valorizzazione dei grandi artisti e degli eventi “MADE IN CALABRIA”. Artisti e musica che partono dal territorio ma che ormai hanno un respiro Nazionale ed internazionale.

Partiti dal “successo” della Tarantella calabrese inizialmente vista come musica marginale e che gradualmente si è trasformata in un vero e proprio fenomeno popolare, questo fermento, oggi, sta acquisendo credibilità, prestigio e spazi sempre più ampi, tanto da venire ormai percepita come un vero e proprio movimento culturale multi generazionale.

Una creatività che va oltre la musica popolare

Ovviamente la creatività e l’arte della nostra Regione non si ferma alla musica cosiddetta “popolare” ma esistono diverse realtà che fanno della nostra terra un grande “contenitore” ricco di fermento creativo. Esistono tanti artisti e tante iniziative che a dispetto di quanto si possa pensare trovano in Calabria un humus eccezionale.

Sollecitati dal coinvolgimento delle piazze e della gente che le popola, la musica “calabrese” ha raggiunto un successo tale da stimolare, quasi inconsapevolmente, la nascita di un incubatore di idee, iniziative e produzioni; una piattaforma operativa in continua evoluzione che possa agevolare il “successo” della musica MADE IN CALABRIA. Calabria Sona con le sue tante attività valorizza i musicisti e le iniziative che hanno a cuore la nostra musica.

Calabria Sona si è sempre posto come un libero coordinamento delle forze artistiche e produttive presenti sul territorio proponendosi come punto di riferimento per artisti e festival, ragionando come piattaforma di promozione e visibilità, come propulsore e catalizzatore di iniziative e progetti.

Un circuito consacrato dal Primo Maggio a Roma

Consacrato sul campo come il principale circuito della musica calabrese ( si veda la prestigiosa presenza sul palco del Primo Maggio 2014 e 2015 di Piazza San Giovanni a Roma; l’organizzazione dei più importanti festival calabresi; la produzione dei gruppi musicali di maggior successo e che hanno fatto la storia della nostra musica) Calabria Sona punta ora verso l’utopia dalla quale è nato: fare della musica calabrese motivo di crescita non solo culturale ma anche economico della nostra Regione, attrattore turistico e di sviluppo occupazionale per i tanti bravi professionisti che ogni giorno lavorano in questo settore.

Forti di questa “utopia” Calabria Sona ha attivato in questi mesi tante iniziative per valorizzare i nostri artisti:

Calabria Sona Music Radio, il programma radiofonico

Calabria Sona Music Radio è un programma radiofonico condotto da FRANCESCA RUSSO e in onda in Calabria su Jonica Radio (Cosenza – Crotone – Catanzaro – Basilicata – Puglia) Radio Valentina (basso jonio) – Radio Touring 104 (Reggio Calabria e Vibo) e in podcast su Itunes. Ogni settimana propone le migliori produzioni artistiche MADE IN CALABRIA spaziando dal pop al popolare, dal rap allo ska, vecchie e nuove proposte del panorama calabrese. “Un successo – afferma Francesca Russo – perché in Calabria molte volte siamo noi stessi a non crederci e a non valorizzare la nostra musica. Ci sono anche artisti di caratura nazionale che sulle radio calabresi non riescono a trovare spazio. Abbiamo creato una piccola “riserva musicale” fatta di tanti artisti validi e da far conoscere e per questo dobbiamo ringraziare le radio che credono in questo progetto”.

Calabria Sona Music Channel è il canale TV (su Video Calabria “la tv più vista dai calabresi” e Capriccio197 ) e Youtube che propone video clip dei gruppi calabresi e dei festival più importanti. Da oltre due anni il canale propone a rotazione la musica Made in Calabria invece delle solite produzioni internazionali. Oltre 60 video in continuo aggiornamento che mostrano uno spaccato importante delle realtà della nostra regione. Inoltre il canale youtube Calabria Sona propone video “speciali” e chicche imperdibili sugli eventi e i concerti in giro per il mondo.

Social, festival storici e vetrine Calabria Sona

Sulla pagina e il gruppo “Calabria Sona” sui social ogni giorno vengono proposte news e anteprime dedicate al mondo della musica in Calabria e in modo particolare sugli eventi “Calabria Sona” che portano nelle piazze di tutta Italia i nostri gruppi. Oltre ai festival ormai storicizzati di Calabria Sona (Kaulonia Tarantella Festival, Le Castella Tarantella Week, Premio Manente, Tarantarsia e tanti altri) esistono le cosiddette “vetrine Calabria Sona” che rappresentano degli eventi pronti a scaldare le piazze ospitanti. E’ possibile, infatti, organizzare una o più serate legate a Calabria Sona attraverso le quali beneficiare della grande visibilità del circuito (TV, Radio, giornali e web) e degli artisti CALABRIASONA disponibili ad un costo ridotto.

Calabria Sona non si ferma ed ha già avviato un canale di distribuzione digitale della propria musica nonché una rete di punti vendita in tutta Italia per affermare come la musica possa diventare un “gadget” rappresentativo della nostra storia, della nostra cultura e del nostro fermento culturale. Ovviamente tutto questo coadiuvato da un supporto Nazionale rappresentato da i-company progetto editoriale e produttivo ai vertici del mercato italiano.