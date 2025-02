Calabria in Parlamento Europeo, Romeo: ‘Esperienza unica e motivante’

Il 4 febbraio, presso il Parlamento Europeo, si è tenuto l’evento “Calabria Straordinaria: Promozione Paesaggistica, Storica, Culturale ed Enogastronomica della Regione”. L’iniziativa è stata promossa dall’eurodeputata Giusi Princi, dal deputato Francesco Cannizzaro e dalla Regione Calabria. Vi hanno partecipato numerosi sindaci e amministratori dell’Area dello Stretto, per i quali è stato previsto un particolare saluto della Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, fortemente voluto dall’eurodeputata reggina quale segno di grande attenzione verso la nostra Regione.

Il Sindaco e Consigliere metropolitano Romeo, presente con il suo assessore comunale Princi, di ritorno da questa esperienza si esprime in termini molto positivi, soprattutto per aver visto con i propri occhi quanta stima, apprezzamenti e reti di relazioni, in soli otto mesi dal suo insediamento, l’eurodeputata Giusy Princi abbia saputo concentrare su di sé. Il Sindaco afferma:

“Ci sono esperienze assolutamente uniche e gratificanti e visitare la sede del Parlamento Europeo a Bruxelles indossando la fascia tricolore del Comune di Calanna è certamente una di queste. Esperienza, però, resa ancora più unica per aver avuto la possibilità di viverla con un gruppo di politici nazionali, regionali e locali, ormai divenuto squadra, che esprime una classe di amministratori responsabile e competente in grado di far ricadere sui territori i contributi che l’Unione europea e il governo nazionale e regionale stanno mettendo in campo grazie all’agire dell’eurodeputata Giusi Princi e dell’on. Francesco Cannizzaro cui va un grande ringraziamento per la sua leadership sempre più forte, lungimirante e vicina agli amministratori dell’intera Città Metropolitana. Dopo questa esperienza siamo ancora più motivati e decisi a rimetterci a capofitto a lavorare per il bene comune del nostro territorio e onorare gli impegni assunti con le comunità amministrate”.

“Oltre a questa esperienza – continua il Sindaco – vogliamo consolidare una classe dirigente coesa e capace di sfruttare le opportunità che derivano dai contributi europei e dalle politiche regionali. Il sostegno e l’attenzione dimostrati dall’on. Cannizzaro e dall’eurodeputata Giusy Princi rappresentano un segnale forte di quanto la Calabria possa crescere e promuovere le proprie eccellenze in contesti internazionali”.

