Travel Experience di Rimini, Calabrese: “Calabria ancora una volta protagonista”

Turismo in crescita e innovazione digitale: la Calabria protagonista al TTG Rimini con Calabria Straordinaria e la presenza di numerosi operatori

“Con un padiglione straordinario dedicato a Calabria Straordinaria, dotato di uno spazio immersivo e multisensoriale, la Calabria al TTG Travel Experience di Riminisi, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, si conferma ancora una volta protagonista, distinguendosi dalle altre regioni.

È la dimostrazione concreta della crescita del turismo in Calabria e dell’interesse che la Regione sta mostrando verso questo comparto strategico”. Così Giovanni Calabrese, assessore al Turismo della Regione Calabria.

“Lo stiamo dimostrando con i fatti: partecipiamo alle fiere da protagonisti, cosa che in passato non accadeva. Siamo soddisfatti e orgogliosi di essere qui, anche alla luce del risultato ottenuto con la riconferma del presidente Roberto Occhiuto alla guida della nostra Regione.

Siamo felici di vivere questo momento con una presenza qualificata e numerosa di operatori calabresi al TTG di Rimini. È una presenza importante, che distingue la Regione Calabria e testimonia la nostra volontà di continuare a investire sul turismo.

Abbiamo già destinato molte risorse a questo settore e continueremo a farlo, certi che attraverso il turismo si possano creare occupazione e valorizzare la vera immagine della Calabria: una terra ricca di potenzialità che, passo dopo passo, stiamo trasformando in opportunità concrete.

Insieme al direttore generale del dipartimento al Turismo, Raffaele Rio, sono stati illustrati dati significativi: +9,7% di crescita dei flussi turistici, con un aumento esponenziale dei visitatori provenienti sia dall’Italia sia dall’estero.

Calabria Straordinaria si presenta in veste innovativa e multimediale, con la partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e lo splendido spazio immersivo che ospita Mia, l’avatar realizzata con l’intelligenza artificiale, la quale accompagna i visitatori in un viaggio tra le bellezze, i paesaggi, i luoghi e i sapori della nostra regione”, conclude Calabrese.