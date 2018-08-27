Un compagno di spiaggia alquanto speciale. A Santa Maria del Cedro, sulla costa tirrenica della provincia di Cosenza, i bagnanti si sono visti arrivare un elefante, interessato a rinfrescarsi con un bel ‘tuffo’ in mare. La scena particolarmente curiosa è stata ripresa con i telefonini e ovviamente in poche ore ha fatto il giro dei social network diventando virale.

In precedenza altre persone lo avevano visto mentre si aggirava da solo per le strade. L’animale era arrivato in città con un circo e non è chiaro come si sia allontanato.

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