Sarà l’evento dell’estate, capace di unire una lunga colonna umana che coprirà l’intero litorale di Botricello. Una catena che unirà la spiaggia per oltre tre chilometri, con l’obiettivo di entrare nel “Guinness World Records”.

L’appuntamento è per sabato 11 agosto, alle 11, sul litorale della cittadina ionica. L’obiettivo della Pro Loco e dell’Amministrazione comunale di Botricello è quello di realizzare il tuffo più lungo del mondo, con centinaia di persone che si tufferanno in mare nello stesso momento per battere il record ed entrare nei Guinness dei primati. Il record attuale è di 1,5 chilometri e Botricello proverà a batterlo, cercando di effettuare un tuffo lungo ben 3 chilometri.

La catena umana partirà dal villaggio Costa del Turchese fino alla parte opposta, nell’area del villaggio Marina Marchese, attraversando uno degli angoli più suggestivi della costa ionica, caratterizzato dalla splendida sabbia bianca e da un mare cristallino, con le strutture balneari diventate negli anni veri punti di eccellenza.

Il tuffo sarà ripreso con telecamere e droni ed i filmati saranno inviati al “Guinness World Record” per la certificazione ufficiale, così come previsto dal regolamento. L’evento è stato fortemente voluto dalla Pro Loco che ha trovato piena collaborazione e il Patrocinio dell’Amministrazione comunale. All’evento, sostenuto anche dall’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia, hanno aderito anche i villaggi Marina del Marchese e Costa del Turchese, oltre agli stabilimenti balneari BarCollando, Poseidon, Maracanà e BarLume.