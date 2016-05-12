In Calabria la prima ‘libreria da spiaggia’
Falerna ospita Book on the beach, la libreria di bookcrossing sul lungomare, tra arte, yarn bombing e momenti di aggregazione sociale
12 Maggio 2016 - 16:41 | di Pasquale Romano
Mandatory Credit: Photo by James D. Morgan / Rex Features ( 1099272e ) Celebrating the 30th birthday of the IKEA BILLY bookcase, IKEA have created the world's longest outdoor bookcase on Bondi Beach Celebrating the 30th birthday of the IKEA BILLY bookcase on Bondi Beach, Sydney, Australia To mark the 30th birthday of BILLY, the world's most versatile bookcase, IKEA this morning created the world's longest outdoor bookcase on Bondi Beach. For one day only, Bondi beach is being transformed with 30 red BILLY bookcases snaking their way along the sand, featuring 1000's of books to choose from. To take a book, people are being invited to swap one of their books for a book from BILLY's shelves or make a gold coin donation, with all donations going to The Australian Literacy & Numeracy Foundation.
La Regione Calabria, grazie al progetto promosso da Legambiente Onlus, ha la sua prima “libreria da spiaggia”. Si trova esattamente a Falerna, e ha aperto i battenti per la prima volta nell’estate del 2014. L’idea, da tempo sviluppata al nord e in diverse spiagge di tutto il mondo, abbraccia dunque anche la Calabria.
In origine luoghi dove trascorrere le proprie vacanze tra un bagno e l’altro, le spiagge con il passare degli anni sono diventati luoghi di intrattenimento, dove ci si può dedicare ad attività ricreative, tenersi in forma, o altro.
I ragazzi delle due associazioni che hanno dato vita alla libreria da spiaggia di Falerna promettono un viaggio culturale che possa toccare l’arte in ogni forma esistente: dall’arte culinaria, all’arte letteraria passando per le arti circensi e approdando nel mondo della pittura. Non mancherà uno specialissimo Yarn Bombing, accompagnato dal lancio di una sferruzzata in pubblico sul lungomare di Falerna.
Il tentativo non è solo quello di promuovere la cultura in ogni forma, ma di creare momenti di aggregazione sociale, che possano donare momenti di benessere psico-fisico per chiunque vorrà prendere parte alla grande famiglia della libreria di bookcrossing “Book on the beach”.
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