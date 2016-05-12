In Calabria la prima ‘libreria da spiaggia’

La Regione Calabria, grazie al progetto promosso da Legambiente Onlus, ha la sua prima “libreria da spiaggia”. Si trova esattamente a Falerna, e ha aperto i battenti per la prima volta nell’estate del 2014. L’idea, da tempo sviluppata al nord e in diverse spiagge di tutto il mondo, abbraccia dunque anche la Calabria.

In origine luoghi dove trascorrere le proprie vacanze tra un bagno e l’altro, le spiagge con il passare degli anni sono diventati luoghi di intrattenimento, dove ci si può dedicare ad attività ricreative, tenersi in forma, o altro.

I ragazzi delle due associazioni che hanno dato vita alla libreria da spiaggia di Falerna promettono un viaggio culturale che possa toccare l’arte in ogni forma esistente: dall’arte culinaria, all’arte letteraria passando per le arti circensi e approdando nel mondo della pittura. Non mancherà uno specialissimo Yarn Bombing, accompagnato dal lancio di una sferruzzata in pubblico sul lungomare di Falerna.

Il tentativo non è solo quello di promuovere la cultura in ogni forma, ma di creare momenti di aggregazione sociale, che possano donare momenti di benessere psico-fisico per chiunque vorrà prendere parte alla grande famiglia della libreria di bookcrossing “Book on the beach”.