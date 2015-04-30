CalabriaFitWalking : l’1 Maggio si cammina per i luoghi della storia bizantina

FITWALKING….. rimettiAmo in “cammino” la nostra Storia. Camminata a passo di FitWalking aperta a tutti. Venerdì 1° Maggio raduno alle 9.30 ( partenza alle 10) al Tennis Club di Bivongi.

Tutto è pronto per festeggiare insieme. CalabriaFitWalking ripete anche quest’anno l’entusiasmante esperienza di camminare tra la storia del nostro meraviglioso e variegato territorio. Dopo aver riconquistato camminando i resti di quella che fu una tra le più fiorenti città della Magna Grecia oggi restituita a noi dagli scavi dell’antica Locri Epizefiridi quest’anno camminiAmo tra la storia Bizantina ripercorrendo un itinerario d’arte, di culto e di storia attraversando i tre paesi della Vallata dello Stilaro con partenza da Bivongi passando per Pazzano raggiungendo Stilo e ritornando a Bivongi attraverso luoghi suggestivi e di grande interesse storico-culturale.

Dal VII secolo questo territorio divenne una delle principali mete dei monaci ortodossi provenienti dall’oriente. In Aspromonte sorsero moltissimi monasteri in particolare nella Vallata dello Stilaro. Ricordiamo il Monastero di San Giovanni Théristis, nei pressi di Bivongi, oggi monumento principale della città ed esemplare testimonianza di passaggio dall’architettura bizantina a quella latino normanna. Da non perdere l’Eremo di Monte Stella a Pazzano: un abisso nelle viscere della terra ove per due secoli circa gli Eremiti vissero in contemplazione, in preghiera, in mortificazione. Il santuario è una grotta naturale alle pendici della montagna, a cui si accede scendendo 62 scalini scavati nella pietra. La stessa Stilo accolse eremiti e monaci basiliani che abitarono le sue grotte e costruirono, tra l’altro, quel capolavoro che è la Cattolica, testimonianza dell’arte orientale, piccolo gioiello di architettura bizantina.

Il tutto nel cuore delle Serre, fra boschi secolari di faggi e abeti e corsi d’acqua. Un territorio tutto da riscoprire e da vivere in modo semplice e naturale. Passo dopo passo. Unico requisito di partecipazione è scarpe da ginnastica e tanta …. Allegria!

Ricorda “Se vuoi arrivare primo, corri da solo, ma se vuoi arrivare lontano, cammina insieme agli altri”. Vi aspettiamo numerosi!