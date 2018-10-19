Un altro innesto di esperienza in Casa Futura. Dopo LABATE ecco SANTO SPANTI !

Un portiere senza dubbio tra i migliori del futsal reggino .

Tante presenze in Serie A, quando da giovane si meritò la convocazione nella nazionale italiana Under 21.

Impegni di lavoro lo costrinsero a rinunciare al parquet che ha rivisto però a tratti nelle ultime stagioni ancora da protagonista.

Un ritorno alla POLISPORTIVA FUTURA perché Spanti ha già indossato questa maglia conquistando una Coppa Italia ed una Supercoppa regionale quattro stagioni fa .

La sua presenza consentirà agli altri due portieri Amaddeo e Morabito di continuare la loro crescita con i tempi giusti.

Grande la soddisfazione in casa Futura.

Il ds Gattuso: “Riteniamo con Spanti di avere aggiunto un altro tassello fondamentale in questa squadra di giovani che consentirà a tutti di lavorare con maggiore serenità. Lo abbiamo aspettato con fiducia perché speravamo che alla fine Spanti accettasse di tornare con noi . Il primo contatto più di un mese fa e finalmente la firma . Nel frattempo il mister ha potuto vedere all’opera i nostri due giovani portieri che hanno fatto molto bene fino ad oggi.

“

Spanti sarà disponibile già dalla prossima difficile trasferta in terra palermitana con il Real Parco.

Avanti Futura !