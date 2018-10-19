Calcio a 5 – Altro ritorno importante e di esperienza per la Pol. Futura
Un portiere tra i migliori del futsal reggino, già in nazionale Under 21, torna alla Polisportiva Futura: sarà disponibile per la trasferta di Palermo
19 Ottobre 2018 - 09:28 | di Michele Favano
Un altro innesto di esperienza in Casa Futura. Dopo LABATE ecco SANTO SPANTI !
Un portiere senza dubbio tra i migliori del futsal reggino .
Tante presenze in Serie A, quando da giovane si meritò la convocazione nella nazionale italiana Under 21.
Impegni di lavoro lo costrinsero a rinunciare al parquet che ha rivisto però a tratti nelle ultime stagioni ancora da protagonista.
Un ritorno alla POLISPORTIVA FUTURA perché Spanti ha già indossato questa maglia conquistando una Coppa Italia ed una Supercoppa regionale quattro stagioni fa .
La sua presenza consentirà agli altri due portieri Amaddeo e Morabito di continuare la loro crescita con i tempi giusti.
Grande la soddisfazione in casa Futura.
Il ds Gattuso: “Riteniamo con Spanti di avere aggiunto un altro tassello fondamentale in questa squadra di giovani che consentirà a tutti di lavorare con maggiore serenità. Lo abbiamo aspettato con fiducia perché speravamo che alla fine Spanti accettasse di tornare con noi . Il primo contatto più di un mese fa e finalmente la firma . Nel frattempo il mister ha potuto vedere all’opera i nostri due giovani portieri che hanno fatto molto bene fino ad oggi.
“
Spanti sarà disponibile già dalla prossima difficile trasferta in terra palermitana con il Real Parco.
Avanti Futura !
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