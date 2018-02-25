SESTA DI RITORNO SERIE B

FARMACIA C.LE PAOLA – POL FUTURA 4 a 3

Marcatori Futura: F Martino, Richichi, Labate.

Ancora una sconfitta di misura in trasferta per la Futura di capitan Simone Martino.

Anche a Paola la squadra di Motta San Giovanni “vende cara la pelle ” e cede di misura dopo avere cercato fino alla fine la rete del meritato pareggio.

L’esordio di Antonino Modafferi

Nota molto positIva della giornata l’esordio di Antonino MODAFFERI. Entrato in campo sullo zero a zero ha sfiorato subito il gol di testa su lancio del portiere Martino.

Qualche minuto dopo intercetta palla a centrocampo, avanza e quando gli avversari lo affrontano serve da veterano F Martino che segna il gol dell’ uno a zero.

Bene anche nelle altre fasi della partita quando é stato chiamato in causa da mister Rinaldi. Per la cronaca il primo tempo si chiude sull’ 1 a 1 con pareggio a 2 secondi dalla fine del Paola in seguito ad una deviazione di Richichi, su tiro dalla distanza, che supera un ottimo Martino.

La ripresa e la rimonta della Futura

La ripresa inizia con il gol del Paola dopo 20 secondi su calcio di punizione. Partita bellissima con il terzo gol dei padroni di casa , dopo altri 2 minuti, con schema da fallo laterale.

La Futura non ci sta e inizia un pressing alto che permette a Caminero di rubare palla e di servire Richichi che non perdona segnando il 3 a 2. Quinto di movimento per la Futura che crea non pochi problemi al Paola ma che frutta il gol del 4 a 2 ai Paolani, con un tiro a giro, dal proprio calcio d’angolo.

Continua però la Futura con il quinto di movimento e crea diverse occasioni con F Martino, Caminero e Richichi.

Ci pensa però Labate a concludere una ripartenza micidiale di Caminero con il gol del 4 a 3 a due minuti dalla fine.

A questo punto il palazzetto dello Sport trattiene il fiato e assiste a due nitide palle gol della Futura prima della fine della gara.

Il verdetto e la gara di sabato a Lazzaro

Complimenti al Paola ed in bocca al lupo per il prosieguo della stagione.

In casa Futura messa da parte l’ennesima ottima prestazione si pensa già alla partita di sabato prossimo, a Lazzaro, con il CMB secondo in classifica. Buono l’arbitraggio.