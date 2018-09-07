Secondo test-match stagionale per il Cataforio di mister Praticò. La formazione reggina ha superato per 5-1, ieri sera, in amichevole, la compagine della Maestrelli militante nel campionato di Serie C1. A differenza della prima uscita il tecnico bianconero, nonchè il suo vice, Quattrone, sono rimasti ancora più soddisfatti del lavoro svolto dalla squadra.

Si è notato un miglioramento rispetto alla prima amichevole pur non essendoci il gruppo al completo, viste le defezioni di Durante e Giriolo. Ad andare in gol sono stati Atkinson (con una doppietta) e poi Modafferi, Labate e Laganà. La preparazione procede in modo spedito in vista dei primi impegni ufficiali dove si cercherà di arrivare nelle migliori condizioni, fisiche, mentali e tattiche, possibile.

Doppio Atkinson, Modafferi, Labate e Laganà vanno a segno nel 5-1 finale