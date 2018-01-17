Appena il tempo di mandare in archivio la Coppa Italia regionale che, all’orizzonte si profila la sagoma della Coppa Calabria manifestazione riservata alle squadre di serie D. Così come accaduto lo scorso anno i quarti di finale, si disputano nel mese di gennaio proponendo delle sfide molto intriganti tra squadre potenzialmente candidate al salto di categoria. Delle otto protagoniste due sono cosentine, tre catanzaresi, una di Vibo e due della provincia di Reggio Calabria dominatrice delle ultime sei edizioni nuovamente favorita in virtù delle presenza di due società vincitrici del titolo. Andiamo con ordine scoprendo il percorso storico di sei delle otto squadre (escludendo le novità Morelli futsal e Catanzaro futsal).

Il cammino storico delle squadre in Coppa Calabria

Il Rossano centro storico è alla sua quarta partecipazione raggiungendo i quarti nella stagione 2014/2015, gli ottavi nel 2016/2017 venendo eliminata nel primo turno nel 2015/2016. Quinta partecipazione per la Pol. Icaroeliminata nel primo turno nel 2011/2012 e 2012/2013 e negli ottavi nelle stagioni 2012/2013 e 2013/2014. Il Club Quadrifoglio è una delle società con maggiori presenza alla Coppa Calabria la cui prima partecipazione risale al 2002/2003. Il sodalizio soveratese raggiunse i quarti nel 2005/2006; eliminata al primo turno nel 2009/2010; ottavi di finale nel 2012/2013 e 2015/2016 e semifinalista la scorsa stagione venendo eliminata dalla dominatrice assoluta Real Sangiovanello riuscendo, però, ad infliggerle l’unico pareggio in assoluto. Alla sua settima partecipazione è la Nuova Monterosso.

La società vibonese è stata fermata per quattro volte nel secondo turno (2004/2005 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017), una volta al primo turno (2009/2010) mentre il traguardo più rilevante lo ha centrato nel 2008/2009 perdendo in finale contro il Compr. Presilano. Due le partecipazioni per la Rosarnese in entrambe i casi raggiungendo la finale. Nel 2000/2001 perdendo contro la Rendese e nel 2014/2015 aggiudicandosi il trofeo contro il Futsal Fuscaldo. Infine la detentrice con record solo eguagliabili, Real Sangiovannello. La squadra reggina ha vinto la prima edizione nel 1999/2000 e l’ultima mentre nelle altre tre partecipazioni ha raggiunto gli ottavi nel 2005/2006 ed eliminazione al primo turno nel 2014/2015 e 2015/2016. Per quel che riguarda questa prima fase il Futsal Morelli ha rifilato 16 rete subendone 3 al LC Telesio mentre, nel secondo turno ha eliminato in Cetraro in virtù del maggiore numero di reti realizzate in trasferta. Rocambolesca la qualificazione del Rossano centro storico nel primo match infatti, dopo avere perso ad Umbriatico con 6 reti di scarto ha stravinto sul proprio campo col il punteggio di 12-0.

Doppio successo invece, nel secondo turno contro il Serralonga Pertina. Nella seconda accoppiata del tabellone la Pol Icaro pur pareggiando entrambe le gare contro la Young people Catanzaro è passata agli ottavi grazie alla rete in più realizzata in trasferta. Nel secondo turno salta l’ostacolo Free Time grazie alla rassicurante vittoria interna con 5 gol di scarto. Il Catanzaro è una delle tre squadre in corsa ad avere vinto le quattro gare finora disputate contro Tre Colli CZ e Roccelletta. Nel terzo accoppiamento la Nuova Monterosso grazie al cospicuo vantaggio accumulato in casa (9-1) elimina al primo turno la Virtus SBS. Doppio successo, invece, negli ottavi contro lo Stefanaconi. Travolgente il percorso del Club Quadrifoglio che elimina Nausica e 365 Roccella jonica complessivamente concretizzando 25 reti subendone 6. Chiudiamo con quello che può essere definito il big-match dei quarti di finale ovvero: Sangiovannello vs. Rosarnese. I detentori del trofeo Sangiovannello nel primo turno eliminano l’Ausonia sub capace di imporle il pareggio sul proprio campo. Senza storia la qualificazione ai quarti eliminando la Pro Pellaro-Soccer lab con un doppio ed ampio successo. Poker di vittorie per la Rosarnese che, storicamente confermandosi squadra dall’elevato potenziale offensivo non bilanciato da una valida difesa, supera Wolf Sporting Club ed Evergreen realizzando ben 37 gol subendone 20.

Quarti di finale (andata)

FUTSAL MORELLI – ROSSANO CENTRO STORICO

Arbitro: Mondilla Pantaleone di Catanzaro

CATANZARO FUTSAL – POL. ICARO

Arbitro: Trapasso Salvatore di Catanzaro

NUOVA MONTEROSSO – CLUB QUADRIFOGLIO h. 19:00

Arbitro: Chiodo Rolando di Catanzaro

ROSARNESE – REAL SANGIOVANELLO h. 17:00

Arbitro: Caroleo Salvatore Manuel di Catanzaro

Fonte: calabriafutsal.it