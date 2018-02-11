UNDER 19

POL FUTURA – REAL ROGIT 4 a 2

Marcatori Futura : 3 Scappatura 1 Modafferi

Eccellente prestazione dei ragazzi della Futura che, battendo la prima della classe, consolidano la posizione in classifica in ottica play off.

Risultato meritato e mai in discussione nel secondo tempo.

Quattro reti, tutte di ottima fattura, con Scappatura ancora una volta sugli scudi ed il bomber Modafferi che ha timbrato una volta il cartellino ma che, per le occasioni avute, se non fosse stato per l’ottimo portiere ospite, avrebbe inciso di più sul risultato finale.

Benissimo capitan Pannuti e Tripodi che hanno giocato con autorevolezza ed hanno guidato i compagni più giovani e meno esperti.

A questo proposito da evidenziare che tutti i ragazzi sono stati impiegati nel corso della gara con una rotazione perfetta da Caminero, mister da qualche settimana.

Bene infatti i vari Liuzzo, Ambrosino, Gattuso, Mallimaci, Fiore, Caserta che hanno avuto una parte decisiva nella vittoria di oggi.

Sugli scudi anche il portiere Morabito (nella foto sotto) autore di una ottima prestazione.

Sempre assente per infortunio Andrea Logiudice.

Ottimo anche l’arbitraggio, ma non c’erano dubbi al riguardo, considerato che il fischietto era il sig. Loddo (arbitro di prima fascia in serie A) coadiuvato al cronometro dal sig. Saccà.