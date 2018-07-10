Dalla più giovane e promettente Federica De Sarro, alla più esperta e tra le più brave tecnicamente dell’ultima stagione ovvero Samanta Fragola. La Royal Team Lamezia è lieta di annunciare la seconda riconfermata della squadra che ha ottenuto la sua prima serie A storica lo scorso aprile. Sua maestà Samanta Fragola è tra le calcettiste più titolate in casa-Royal oltrechè in Calabria: non solo per l’età, 38 anni la più esperta del gruppo, quanto per le sue doti morali e caratteriali. Non a caso capitano da questa stagione, Fragola indosserà la maglia biancoverde per il quarto anno consecutivo e sarà come sempre la guida in campo per la squadra di mister Ragona. Non mancherà dunque il suo contributo com’è stato nell’ultima stagione, basti pensare ai dieci gol realizzati che per un centrale-laterale difensivo rappresentano una cifra ragguardevole. “Beh – sorride capitan Fragola – per me essere riconfermata per il 4° anno consecutivo alla Royal è solo un piacere, perché significa che la società crede in me come giocatrice e anche come persona”. Tante squadre in carriera per Samanta, recentemente impegnata anche in un quadrangolare di calcio a 11 a Catanzaro: ebbene la stakanovista Fragola è stata una delle migliori, impressionando non solo per la bravura ormai nota, giocando stavolta in mezzo al campo, quanto per le doti fisiche che l’hanno portata a rincorrere senza fermarsi pallone ed avversarie al contrario di altre molto più giovani ma a corto di fiato.

La terza esperienza in Serie A di Fragola

Per Fragola sarà la terza esperienza in Serie A: dopo Locri e Ita Salandra ecco quindi il meritato premio dalla Royal Team Lamezia per un’atleta seria e di spessore. “Il prossimo campionato di Serie A – aggiunge Fragola – non sarà per niente facile, occorrerà calarsi subito nella nuova realtà e lottare fin dall’inizio, preparandosi bene in precampionato. Sicuramente sarà una bella esperienza da affrontare e che farà crescere nel giocare un torneo così importante in cui militano tante atlete, anche straniere, di grande valore”. Insomma, ammirevole non solo in campo l’esperta Fragola che, a 38 anni, parla ancora di crescita, una ‘lezione’ da mandare a memoria per le più giovani, alcune delle quali, anche in questo sport si sentono arrivate dopo pochi campionati non solo di C ma anche di A.

“Samanta sarà ancora la nostra guida in campo – sottolinea il presidente Mazzocca -, non è usuale restare così a lungo in una squadra, se il matrimonio con Fragola continua per 4 anni di fila significa che c’è serietà e rispetto degli impegni da ambo le parti. Una garanzia che ci siamo guadagnati in questi 5 anni di vita della società”.

Dunque primi movimenti per la Royal Team Lamezia che, dopo l’ingaggio della forte brasiliana Kale, conferma due atlete di valore quali Fragola e De Sarro.

Le partenze alla Royal Team Lamezia

Fine del contratto invece per Francesca Ierardi dopo due anni con la Royal: la società lametina ringrazia l’atleta crotonese e le augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.