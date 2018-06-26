Calcio a 5 femminile – Royal, si lavora per iscrizione e costruzione squadra

Prosegue a pieno regime il lavoro della Royal Team Lamezia che sta preparando la sua prima storica stagione in Serie A di Futsal Femminile. Programma stilato da parte della società lametina del presidente Mazzocca e da mister Ragona col suo staff. Già approntata una prima lista di riconfermabili, che a breve verranno annunciate, l’intento è quello di ripartire da una base solida che possa ben integrarsi con le nuove. E a tal proposito i contatti di Mazzocca, su indicazioni di Ragona, con vari procuratori sono frequenti e continui. Anche qui, come annunciato al momento della sua riconferma, mister Ragona è stato alquanto chiaro: “Abbiamo bisogno di calcettiste che conoscano la categoria e dunque di esperienza per creare quello zoccolo duro in squadra, che assicuri il necessario grado di affidabilità in un torneo che nulla ha a che vedere con la A2 quanto a difficoltà”.

La tranquillità dopo le notizie sul PalaSparti

E da qualche giorno la società della Royal sta lavorando sì con intensità ma certo anche con maggiore tranquillità, rispetto al passato, per le notizie positive giunte nella scorsa fine settimana dal Palazzo comunale. “Infatti – conferma il presidente Mazzocca – le buone nuove sull’imminente inizio dei lavori al PalaSparti ci hanno un po’ tranquillizzato. Non si può assolutamente immaginare, dall’esterno, le gravose problematiche che ci ha creato la chiusura del PalaSparti e quindi nel giocare a Vibo o a Pentone, sempre ancora ringraziando chi ci ha permesso di usufruire di quelle strutture. Non solo a livello economico, ma anche logistico e mentale, non poter disporre della propria struttura per la gare interne ha in parte inficiato il lavoro di tutta la squadra, che ha dovuto peregrinare per disputare le gare interne.

Senza soffermarsi poi sui disagi nel giocare a porte chiuse, senza il calore del nostro pubblico che, è bene rammentarlo, è il più numeroso dell’intera A2, con picchi ragguardevoli anche per la Serie A”. E sul fronte mercato? “Siamo operativi già all’indomani dello storico 29 aprile in quel di Pentone – spiega Mazzocca -, con il resto dei vari collaboratori che mi supportano, tra cui qualche nuova figura che a breve presenteremo, siamo impegnati su più fronti. Quelli di rendere più forte la società economicamente e, ovviamente, sul potenziamento tecnico. Il mercato non è ancora entrato nel vivo anche se qualche squadra ha già operato qualche movimento. Ma anche noi non siamo immobili, appena i regolamenti federali in proposito ce lo consentiranno (1 luglio), procederemo alle ufficializzazioni di trattative che abbiamo già avviato da tempo.

Il mercato e lo spirito della squadra

Come bene ha sottolineato mister Ragona, costruiremo una squadra che faccia del sacrificio e della disponibilità ai dettami societari e tecnici, i suoi punti di forza. Chi verrà alla Royal dovrà farlo con piacere e abnegazione, caratteristiche da cui non prescinderemo. L’obiettivo è assestarci in questo torneo ma, come ben sa chi mi conosce, non voglio perdere nemmeno nelle gare amichevoli al pari del mister ovviamente, e questo dovrà essere lo spirito della squadra”.