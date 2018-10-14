Calcio a 5 – Futura, buona prestazione ma brutto risultato
La Futura di mister Alfarano gioca bene a Melilli ma torna a casa a mani vuote: occasioni sprecate, parate di Morabito e i gol decisivi nel finale
14 Ottobre 2018 - 08:05 | di Vincenzo Comi
Si conferma la tradizione negativa per la Futura in quel di Melilli. Nonostante una buona prestazione i ragazzini terribili di mister Alfarano tornano a casa a mani vuote.
La conferma però è la costante crescita anche su un campo difficile contro una squadra che annovera tra le sue fila calcettisti di categoria superiore. Nonostante ciò il primo tempo si chiude sul punteggio di 1 a 0 con gol subito a 1,09 dalla fine su ripartenza dopo una grande occasione sprecata da Modafferi.
Da segnalare a metà del primo tempo un’altra clamorosa occasione sbagliata da Scappatura a tu per tu con il portiere avversario.
I ragazzi corrono, Francesco Morabito para tutto e per i locali la vita diventa veramente difficile. Nel secondo tempo il Melilli quindi alza il baricentro ma si sottopone alle ripartenze di uno scatenato Vergine che, spesso, viene fermato ricorrendo al fallo.
Il 2 a 0 arriva a 9 dalla fine ed è figlio di una disattenzione in fase di sostituzione che consente ai locali, dopo un’azione convulsa, di superare Morabito dopo alcuni tiri ravvicinati. L’ultimo gol arriva a 2 dalla fine dopo un passaggio sbagliato su rimessa laterale che libera un avversario davanti alla porta il quale ringrazia e senza indugio insacca portando la partita sul 3 a 0 definitivo.
MELILLI- FUTURA 3 a 0 (1-0 pt)
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