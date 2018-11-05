Un minuto di black out dei ragazzi della Futura a 13 dalla fine del primo consente al Catania di portarsi sul doppio vantaggio.

La migliore Futura della stagione è stata quella vista al Palanitta di Catania.

Ritmo intensità e tante occasioni gol al cospetto di un Catania che comunque ha disputato una grande partita.

La Futura recrimina per un sesto fallo non concesso alla fine del primo tempo da una coppia arbitrale che per il resto è stata perfetta.

Il gol di Vergine del 2 a 1 ad inizio ripresa con un fendente dalla linea laterale che il portiere vede solamente quando tocca la rete.

Fioccano le occasioni per la Futura che due volte con Aquilino, poi con Modafferi , Pannuti e Quattrone trovano davanti un grande portiere che quando viene superato viene salvato da un compagno che respinge sulla linea.

Nel frattempo Spanti con 2 grandi interventi mantiene i ragazzi di Alfarano in partita.

Nel momento di maggiore pressione, a 2 dalla fine, il Catania trova il quarto gol frutto di un tiro dalla distanza deviato da un ragazzo della Futura che spiazza Spanti.

Continua il forcing con Labate ( eccezionale oggi la sua partita ) che però non porta i frutti sperati.

Da evidenziare anche una grande prova di capitan Pannuti.

Rimane l’amaro in bocca ma la consapevolezza che la squadra continua a crescere e presto dovrebbe raccogliere i frutti di tanto lavoro.