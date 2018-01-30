Mentre in queste settimane stanno avendo luogo i raduni selettivi della nostra Rappresentativa in vista del Torneo delle Regioni 2018 agli ordini di mister Alfarano e del suo staff (che si avvale, come annunciato dalla LND Calabria, anche della collaborazione del preparatore dei portieri Salvatore Lo Gatto), il campionato prosegue con l’11^ giornata (4^ di ritorno) che ha fatto registrare le seguenti cifre: 16 vittorie interne, un pari e solo 4 vittorie esterne per un totale di ben 243 gol!

La situazione girone per girone

Nel girone A inarrestabile Hellas Cirò Marina, a +6 (con una gara in più) sul secondo posto, ora occupato nuovamente dal Futsal Kroton che, dopo la sconfitta col Traforo, reagisce e mantiene viva la corsa al primato, a cui può ancora ambire anche lo Sporting Club Corigliano (che in questa due giorni ha riposato): decisivi saranno gli scontri diretti degli ultimi tre turni; nel girone B, la Boscolandia (in attesa del recupero con il Città di Bisignano) viene scavalcata in testa dalla Casolese, ma è vera e propria bagarre per il primato; nel girone C la Costa del Lione fa il vuoto, dietro Amantea e Lamezia Soccer sono a -7; nel girone D allunga il Futsal Club Filadelfia, ora inseguito a -4 dal Rombiolo, con la Davoli Academy terza: nella prossima giornata sfida tra le prime due a Filadelfia; giochi aperti nel girone E: la Fantastic Five Siderno batte la capolista Sensation Profumerie, che viene raggiunta dal Bovalino, col Futsal Polistena che vince il derby e si porta a -3 dalla vetta (FF Siderno a -4, Pol. Cittanova a -5); nel girone F Cataforio a 3 punti dalla vittoria del raggruppamento, ma la Maestrelli non molla.

Chiudiamo con le top performances in zona gol: sugli scudi Borchetta (Real San Fili), autore di ben 7 reti; cinquine per Ruffo (LS Traforo), De Masi (Enotria Five Soccer), Condello (Pol. Cittanova), Ruggia (Django BH Locri) e Labate (Cataforio), quaterne per Buffone (Real San Fili), Lorenzo (Florentiana), Combatti (Rombiolo), E. Pugliese (Compr. Presilano), Panzarella (Futsal Club Filadelfia), De Cario (Futsal Polistena), Musitano (Django BH Locri) e Crucitti (Reggio FC).

GIRONE F

REGGIO FC – CATAFORIO 7-8

Marcatori: Crucitti (4), Tarsilia (3) per il Reggio FC; Labate (5), Cacurri, Scarica, Surace per il Cataforio

LUDOS VECCHIA MINIERA – PSG AURORA GALLICO 5-3

Marcatori: Panella (3), Cutrupi, Meduri per la Ludos Vecchia Miniera; Richichi, Viterisi, Morena per il PSG Aurora Gallico

POLISPORTIVA FUTURA – PROPELLARO SOCCER LAB 4-4

Marcatori: Ambrosino (3), Logiudice per la Polisportiva Futura; Leonardo (2), Lorenzini (2) per la Propellaro Soccer Lab

MAESTRELLI – XENIUM 6-0

Marcatori: Quartuccio (2), Logiudice (2), Orsolini, Praticò

La classifica del girone F

CLASSIFICA: Cataforio 31, Maestrelli 24, Polisportiva Futura 20, Psg Aurora Gallico 17, Propellaro Soccer Lab 16, Xenium 15, Ludos Vecchia Miniera 6, Reggio fc 0.

Fonte: calabriafutsal.it