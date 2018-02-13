Nuovi verdetti dopo la sesta giornata di ritorno (penultima della fase a raggruppamenti) del nostro campionato juniores. Innanzitutto le cifre principali: 11 vittorie interne, 2 pareggi e 6 vittorie esterne per un totale di 177 gol fatti.

I verdetti dei gironi dalla A alla F

Nel girone A il Futsal Kroton fa suo lo scontro diretto con lo Sporting Club Corigliano, estromettendolo dalla corsa al primato, che sarà tutto un affare tra i pitagorici e l’Hellas Cirò Marina: decisiva la sfida dell’ultimo turno in quel di Cirò tra le due contendenti; nel girone B finisce in parità il big-match tra Casolese e Boscolandia: la formazione del presidente Borrelli mantiene un punto di vantaggio sui rivali in vista dell’atto finale; nel girone C, con la Costa del Lione già alla fase regionale, la Lamezia Soccer batte l’Amantea e conquista il secondo posto con un turno d’anticipo (2-0 negli scontri diretti); nel girone D il Futsal Club Filadelfia cade contro il Futsal Fortuna, ma i Leoncini già domenica, prima di giocare la loro partita, avevano avuto la certezza matematica del primo posto, visto il pari della Davoli Academy; i campioni in carica della Sensation Profumerie si aggiudicano il girone E grazie alla vittoria sul Bovalino: il Futsal Polistena, a -3, non potrà infatti conquistare il primato anche in caso di vittoria e di contemporanea sconfitta dei gioiosani per via della differenza reti sfavorevole negli scontri diretti (9-3 all’andata per il Futsal, 9-2 al ritorno per la Sensation); nel girone F Cataforio tutt’altro che già con la testa alla fase regionale, Maestrelli matematicamente seconda, mentre dietro impazza la lotta play-off.

Il recupero della gara tra Enotria Five Soccer e Vibo C5 si disputerà mercoledì 14 febbraio.

Infine le top performance di giornata dei marcatori: ben sei gol per Lombardo (Enotria Five Soccer), quaterne per Lorenzo e Varga della Florentiana, Musitano (Django BH Locri), Popadic (Maestrelli).

Girone F: risultati dell’ultima giornata

GIRONE F

LUDOS VECCHIA MINIERA – MAESTRELLI 6-11

Marcatori: D’Amico (2), Barbaro (2), Cutrupi, Panella per la Ludos Vecchia Miniera; Popadic (4), Praticò (3), Smorto (2), Orsolini, Logiudice per la Maestrelli

POL. FUTURA – CATAFORIO 1-9

Marcatori: Surace (2), Nucera (2), Attinà (2), Cantarella, Campolo, Quattrone per il Cataforio; Fiori per la Pol. Futura

PROPELLARO SOCCER LAB – PSG AURORA GALLICO 5-7

Marcatori: Paviglianiti (2), Riami, Cossari, Dascola per la Propellaro Soccer Lab; Viterisi (2), Richichi (2), autogol (2), Raso per il PSG Aurora Gallico

XENIUM – REGGIO FC 3-0

Marcatori: Barresi (2), Giriolo

CLASSIFICA: CATAFORIO 37, MAESTRELLI 30, POLISPORTIVA FUTURA 23, PSG AURORA GALLICO 20, PROPELLARO SOCCER LAB 19, XENIUM 18, LUDOS VECCHIA MINIERA 6, REGGIO FC 0.

fonte: Calabriafutsal.it