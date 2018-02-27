Prima “due giorni” di play-off per il nostro campionato Juniores, in cui si è quasi delineato il quadro delle finali (sempre in gara unica) dalle quali usciranno le formazioni che andranno a sfidare nel primo turno della Fase Regionale le vincitrici dei sei gironi: Futsal Kroton, Boscolandia, Costa del Lione, Futsal Club Filadelfia, Sensation Profumerie e Cataforio.

“Quasi” poiché manca all’appello la seconda finalista del girone D, visto che la semifinale tra Davoli Academy ed Enotria Five Soccer è stata posticipata a mercoledì 28, in seguito all’accordo tra le società per l’impegno dei catanzaresi nella Fase Nazionale di Coppa Italia.

Per quanto riguarda le altre gare, si può dire che ha nettamente prevalso il fattore campo, visto che solo il Futsal Fortuna, nel sopracitato girone D, è riuscito a ribaltarlo contro il Rombiolo. Da registrare il pari tra Futsal Polistena e Fantastic Five Siderno nel girone E, con i padroni di casa che hanno potuto esultare dopo i supplementari per il miglior posizionamento in classifica nella regular season e la vittoria, sempre al termine dei due tempi extra, della Maestrelli sulla Soccer Lab nel girone F, dopo che al 60′ la partita si era conclusa sull’1-1. SEMIFINALI PLAY-OFF JUNIORES CALCIO A 5 CALABRIA

GIRONE A

HELLAS CIRO’ MARINA – CRESCENDO 7-4

Marcatori: Filippelli (3), Ceravolo (3), Mazza per l’Hellas Cirò Marina; Di Paola, Felicetti, Sestito, Riga per il Crescendo

SPORTING CLUB CORIGLIANO – LM MIRTO 13-2

Marcatori: Lento (7), Spezzano (2), A. Montalto (2), P. Montalto, Bianco per lo Sporting Club Corigliano; Stancato, Murrone per il Mirto

FINALE: HELLAS CIRO’ MARINA – SPORTING CLUB CORIGLIANO

GIRONE B

CASOLESE – CITTA’ DI BISIGNANO 4-1

Marcatori: Pantusa, Imbrogno, Recchia, Salatino per la Casolese; Marmellini per il Città di Bisignano

CITTA’ DI FIORE – REAL LUZZESE 5-1

Marcatori: Marano, Mannella, Fratto, Bitonti, Leto per il Città di Fiore; Federico per la Real Luzzese

FINALE: CASOLESE – CITTA’ DI FIORE

GIRONE C

LAMEZIA SOCCER – REAL SAN FILI 10-0

Marcatori: Cristaudo (3), Fabiani (2), Costanzo (2), Grandinetti, Baretta, Murone

AMANTEA – ROGLIANESE 4-1

Marcatori: Chiuso (2), Petrungaro, Venerio per l’Amantea

FINALE: LAMEZIA SOCCER – AMANTEA

GIRONE D

DAVOLI ACADEMY – ENOTRIA FIVE SOCCER 28/02 ore 15

ROMBIOLO – FUTSAL FORTUNA 3-5

Marcatori: P. Porretta, G. Porretta, Combatti per il Rombiolo; Gualtieri (2), Stilo, G. Starace, Vasapollo per il Futsal Fortuna

GIRONE E

FUTSAL POLISTENA* – FANTASTIC FIVE SIDERNO 2-2 dts

Marcatori: Martino, Decario per il Futsal Polistena; Frascà, Marzano per la Fantastic Five Siderno

POL. CITTANOVA – BOVALINO 9-6

Marcatori: Catanese (4), Zito (2), Legato, Condello, Gullace per la Pol. Cittanova; Benavoli (3), Gelonese, Seminara, Scordino per il Bovalino

FINALE: FUTSAL POLISTENA – POL. CITTANOVA

GIRONE F

MAESTRELLI – PROPELLARO SOCCER LAB 2-1 dts

Marcatori: D’Agostino, Logiudice per la Maestrelli; Dascola per la Propellaro Soccer Lab

POLISPORTIVA FUTURA – PSG AURORA GALLICO 2-1

Marcatori: Logiudice (2) per la Pol. Futura; Richichi per il PSG Aurora Gallico

FINALE: MAESTRELLI – POL. FUTURA

Fonte: calabriafutsal.it