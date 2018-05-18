Prosegue il lavoro, sottotraccia, su tanti fronti per il Cataforio. Dalle riconferme alle new-entry per la prima squadra, dalla Juniores che si giocherà sabato il primo round per lo storico accesso alle Final Eight Nazionali; ma sopratutto si lavora per il futuro dell’Asd, ponendo le basi progettuali per i nuovi campioni del futuro che calcheranno il parquet con la gloriosa maglia del Cataforio.

Collaborazione con le scuole calcio di Reggio

In quest’ottica sono stati fondamentali gli incontri avuti con alcune tra le più importanti scuole calcio di Reggio Calabria e con le quali è stata stipulata una collaborazione. Quest’ultima è volta ad offrire a ragazzi che, per vari motivi, possono non trovare sbocco nel calcio a 11, una strada da proseguire tanto nell’inserimento nel futsal quanto nella loro formazione tecnica. L’obiettivo primario è infatti quello di evitare la dispersione sportiva perchè, dopo che l’atleta ha fatto sport da bambino, troppo spesso capita che abbandona l’attività nel progredire della crescita.

Sotto tale ottica, i dirigenti bianconeri Zema e Cicciù, oltre lo staff tecnico, insieme ai responsabili delle Scuole Calcio “Carlo Crucitti”, “Centro Reggio Junior”, “Francesco Cozza” e non per ultima “Mirabella” (per la quale il discorso non è stato concluso, causa sopraggiunti problemi personali per il responsabile), vogliono offrire la possibilità di migliorare la formazione tecnica e tattica dei propri giovani calciatori, riprendendo l’iniziativa in corso della Divisione Calcio a 5, progetto “Futsal in Soccer“. La partnership come mezzo per dare continuità sotto tutti i punti di vista.

L’incontro a Catanzaro con un imprenditore

Infine, nella giornata di giovedì 17 maggio, i massimi vertici della dirigenza reggina hanno avuto un incontro (di circa due ore) a Catanzaro con un importante imprenditore della zona, il quale ha manifestato il proprio interesse di voler entrare a fare parte della società del presidente Sismo, con un altrettanto importante investimento finanziario. Si è parlato dell’aspetto societario e dell’aspetto agonistico, con la firma dell’accordo che potrebbe avvenire entro fine mese, rendendo pubblici tutti i particolari dell’operazione.