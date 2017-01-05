Calcio a 5, le final four di Coppa Italia su Immedia Live e CapTv.it

Una nuova grande esclusiva per gli appassionati di futsal. Immedia Live, da sempre particolarmente attenta al panorama del calcio a 5 calabrese, trasmetterà in diretta e in esclusiva le final four di Coppa Italia 2016/2017, in programma il 6 e 7 gennaio al palazzetto dello sport “Caduti sul lavoro” di Polistena.

Le gare, commentate da Rosario Buontempo e con gli interventi da bordo campo del giornalista Giuseppe Praticò, saranno visibili sulla pagina facebook Immedia Live, sul sito CapTv.it, sul canale youtube CapTv.it, sulla pagina facebook CapTv.it e sul sito internet Calabriafutsal.it. Nella prima semifinale, venerdì alle 17 si scontreranno Amantea – LS Traforo, a seguire alle 19 Futura Energia Soverato – Polistena C5.

Sabato si partirà con la finale femminile alle ore 17 tra Asd Spezzano Albanese calcio – Vibo calcio a 5.

Alle 18.30 spazio alla finale maschile. “Sono molto soddisfatto per come procede la fase organizzativa – ha dichiarato il presidente del Polistena calcio a 5 Michele Spanò – e del fatto che le gare saranno visibili in tutto il mondo grazie a Immedia live. Ringrazio tutte le aziende che hanno sposato la nostra causa, comprendendo l’importanza di questo evento per la città di Polistena”.

Al seguente link, presentazione evento e relativa intervista al presidente Spanò