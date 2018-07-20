La Polisportiva Futura è ai nastri di partenza ed è ufficialmente iscritta al campionato di serie B. Il 18 luglio la società ha definito il tutto ed ha chiuso anche questa parte burocratica nel pieno rispetto delle incombenze.

Garantita quindi l’iscrizione, adesso c’è da pensare al futuro e per il futuro la società sta preferendo lavorare con calma nel programmare questa annata e allestire una squadra formata da un gruppo importante composto da giocatori giovani e giocatori d’esperienza.

A confermare ciò è proprio il vicepresidente Filiberto Mallamaci che in queste ore, insieme agli altri dirigenti, sta lavorando su diversi fronti per il team del Comune di Motta San Giovanni. C’è attesa, quindi, per conoscere i volti dei giocatori che andranno a formare il roster che calcherà il parquet nella prossima serie B . “Il DS Gattuso sta facendo un ottimo lavoro – afferma Mallamaci, che però non si sbilancia – già presentato il primo tassello, il portiere Crupi. La società ha poi virato su un altri profili di egual spessore su cui si sta lavorando già da alcuni giorni e che potrebbero essere ufficializzati nelle prossime settimane. Tra gli under della scorsa stagione è ormai certa la conferma di capitan Pannuti, Tripodi, Scappatura e Modafferi”.