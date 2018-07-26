Crescere nuovi talenti non è semplice, richiede di partire da molto lontano per poi compiere un percorso profondo ed impegnativo.

I talenti non nascono, i talenti li alleni. Se non alleni il talento, questo non viene fuori. Nessuno nasce giocatore, ognuno lo diventa, e la differenza è quanto ti impegni per diventarlo. Il giocatore emerge dall’incrocio tra la società, l’allenatore, e le proprie capacità.

Ci vuole una società disposta a farlo crescere, un allenatore che rischi a buttarlo dentro e un ragazzo disposto a mettercela tutta per farcela.

Questo è ciò che la Futura si prefigge per la nuova stagione e che si era prefissata sin dalla sua fondazione ed è per questo che si è deciso di puntare con forza su dei giovani talenti ed ora ufficializza gli acquisti, in prestito dal Cataforio, di Giuseppe Quattrone universale (in foto), Palumbo Francesco pivot ed Errigo Carmelo portiere