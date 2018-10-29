Non c’è stata partita. Un Regalbuto straripante ha travolto i ragazzi della Futura.

Primo tempo che si chiude sul 3 a 0 e finale che termina 9 a 0 per gli ospiti.

Una formazione quella del presidente Contino che ha dimostrato tutta la sua forza.

Senza dubbio una delle squadre che lotterà per la vittoria del campionato. Nove reti ed altrettante parate decisive di Spanti che è stato senza dubbio il migliore della Futura .

Il calendario nelle ultime 3 giornate non è stato benevolo con la Futura che ha dovuto incontrare squadre pronte per il salto di categoria .

Nessun dramma ma di sicuro bisognerà cercare di invertire la tendenza negativa di questo inizio di stagione.