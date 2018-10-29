Calcio a 5 – Il Regalbuto travolge la Pol. Futura. Inizio di stagione negativo per i reggini
Un Regalbuto straripante supera la Futura e mette in luce le difficoltà di inizio stagione dei reggini, alle prese con un calendario non benevolo
29 Ottobre 2018 - 09:37 | di Michele Favano
Non c’è stata partita. Un Regalbuto straripante ha travolto i ragazzi della Futura.
Primo tempo che si chiude sul 3 a 0 e finale che termina 9 a 0 per gli ospiti.
Una formazione quella del presidente Contino che ha dimostrato tutta la sua forza.
Senza dubbio una delle squadre che lotterà per la vittoria del campionato. Nove reti ed altrettante parate decisive di Spanti che è stato senza dubbio il migliore della Futura .
Il calendario nelle ultime 3 giornate non è stato benevolo con la Futura che ha dovuto incontrare squadre pronte per il salto di categoria .
Nessun dramma ma di sicuro bisognerà cercare di invertire la tendenza negativa di questo inizio di stagione.
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