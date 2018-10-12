Antonino LABATE, universale reggino, torna a far parte della Futura. Protagonista degli ultimi 3 campionati in B con la maglia della squadra di Motta San Giovanni , a fine stagione per motivi personali aveva deciso di prendersi un periodo di pausa.

Non ha resistito però a lungo alla lontananza del rettangolo di gioco e soprattutto ha ceduto al corteggiamento dei dirigenti della Futura.

Antonino metterà a disposizione della squadra di giovani tutta l’esperienza accumulata nei campionati nazionali.

“Sono contento di tornare a vestire la maglia della Futura (dichiara Labate). I ragazzi mi hanno già testimoniato la loro soddisfazione per il mio rientro. Abbiamo un obiettivo da raggiungere tutti insieme e faremo di tutto per riuscire. Ringrazio i dirigenti per l’interesse dimostrato nei miei confronti e spero di regalare a loro, insieme alla squadra, la soddisfazione che meritano. Ritornare alla Futura per me è come tornare a casa dopo tre anni bellissimi disputati con questa maglia”.

Grande la soddisfazione in tutto l’ ambiente ed il ringraziamento del presidente Cogliandro racchiude il pensiero di tutti: ” Siamo contenti che Antonino sia tornato con noi, siamo sicuri che come sempre darà un notevole contributo alla nostra stagione. In bocca al lupo a lui da parte di tutti noi “

Dopo Fabiano Vergine quindi un altro innesto di qualità nel roster che mister Alfarano sta guidando nel migliore dei modi .