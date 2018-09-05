E’ iniziata lunedì 3 settembre la preparazione precampionato della Royal Team Lamezia presso il campo “Gianni Renda” di Sambiase, che la Royal ringrazia per la collaborazione stante la a dir poco ingarbugliata situazione del PalaSparti. Prima fase di preparazione basata soprattutto sulla parte fisica e dunque affidata al preparatore Alessandro De Sensi che lavora con la squadra sulla pista di atletica. Tutto ciò sotto lo sguardo vigile del tecnico Mauro Raffaele Ragona che, di sèguito, illustra sensazioni, aspettative e programmi della Royal Team per il suo primo torneo di Serie A, ad iniziare appunto da come si immagina il massimo torneo di futsal. “Essendo – inizia mister Ragona – anche io esordiente della categoria sono curioso di vedere com’è la Serie A che soprattutto negli ultimi mesi ho studiato attraverso video e media specializzati. Sensazioni?

Belle, perché comunque si riforma tutto un gruppo nuovo e si riparte da zero, tenendo presente i valori tecnico-tattici della nuova squadra che abbiamo messo su con la società. Quando si cambia gruppo ci sono nuove conoscenze, nuove persone quindi questo è sicuramente molto interessante ancorchè stimolante per un allenatore in particolare. Inutile nascondere che ci saranno diverse difficoltà, soprattutto perché l’anno scorso era una squadra costruita per vincere, questa sarà invece una squadra combattiva e mi auguro di grande carattere che getterà sul campo il cuore oltre l’ostacolo. In un torneo peraltro in cui ogni punto sarà una boccata d’ossigeno, per cui lotteremo sicuramente fino alla fine”.

Due riconferme e dieci nuovi acquisti

Gruppo nuovo con due sole riconfermate e dieci nuovi acquisti: evidentemente ci sarà da lavorare tanto anche per trovare la giusta amalgama… “Esattamente – concorda mister Ragona -, intanto abbiamo riconfermato quella con più esperienza ovvero il capitano Samanta Fragola e c’è la storia che parla per lei; e poi la più giovane di quel gruppo cioè Federica De Sarro che farà sicuramente benissimo perché è dotata di vero talento. Relativamente alle nuove abbiamo preso gente che ha grande ‘fame’ e che vuole affermarsi in questa categoria, oltre a due atlete esperte della Serie A quali Martina Cacciola e Rossana Rovito, quindi il giusto mix per fare una buona stagione, ovviamente lavorando molto fin dalla preparazione per assemblare al meglio una buona squadra.

Cosa servirà? Soprattutto la capacità di apprendere e di essere immediatamente pronti, dando fin da subito il massimo perché comunque in Serie A non si lascia nulla al caso. Qui ci sono ottimi allenatori ed altrettante buone squadre, formate anche da straniere, affermate, che giocano in Italia da tanto e quindi bisogna cercare se possibile, se non annullare, sicuramente di ridurre il gap rispetto alle altre squadre nostre parigrado soprattutto”. Ovviamente l’obiettivo non potrà che essere la salvezza. “Assolutamente sì, magari il prima possibile, tutti pensiamo a questo traguardo per cui dobbiamo preparare una squadra all’altezza, consapevoli che ci sarà un gruppo di squadre che parte per le prime posizioni ed un altro contro cui sarà più abbordabile. Ciò non significa che partiremo battuti contro le prime, al contrario la Royal lotterà ovunque col coltello tra i denti, cercando di far punti contro tutti al di là di blasone e forza dell’avversaria. Solo con questa mentalità potremo fare bene e per questo – conclude Ragona – dovremo sfruttare il mese di preparazione per formare un buon gruppo dentro e fuori il campo”

Il diario di bordo degli allenamenti

DIARIO DI BORDO. Quattro le calcettiste assenti per qualche giorno in questa prima fase di preparazione: intanto la brasiliana Kalè che arriverà dal Brasile il 12 settembre; quindi il portiere Cacciola, e poi Furno e Nasso che dovrebbe essere la prima ad aggregarsi a breve. Già fissate alcune amichevoli, tra cui il test con la Sangiovannese matricola di A2 sul proprio campo domenica 16 settembre. Presenti tutte le altre: Fragola, De Sarro e le nuove Rovito, Di Piazza, Saraniti, Gatto, Mauro e Giuffrida tutte sostenute ad inizio seduta dai vari tifosi lametini sempre presenti in questi anni. A proposito della campagna di rafforzamento di questa estate, un ringraziamento da parte della Royal va anche a Massimo Rappa per la consulenza tecnica su qualche prospetto interessante.